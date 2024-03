Estrela do tênis de mesa é acusado de perder jogo por ter ido a show de Taylor Swift

Um dos melhores jogadores de tênis de mesa da China foi acusado de perder uma partida importante em Cingapura por ter ido a um show de Taylor Swift. Ele defendeu-se dizendo que "é apenas um jovem comum com hobbies". As informações são do South China Morning Post.

Fan Zhendong, 27 anos, ex-campeão mundial nº 1 do ranking, foi derrotado por seu colega de equipe Lin Shidong, 18 anos, no World Table Tennis Grand Smash, em Cingapura, no início de março.

Com a derrota, ele não pôde competir na próxima rodada, as oitavas de final.

Um videoclipe de Fan cantando a famosa música Cruel Summer, de Taylor Swift, junto com o público do show, viralizou nas mídias sociais. Muitos usuários disseram que ele deveria ter treinado mais antes dos jogos em vez de sair e se divertir.

Em uma postagem escrita no Weibo em 17 de março, Fan admitiu que não jogou bem em Cingapura e prometeu se esforçar mais no futuro.

Mas ele também defendeu as três horas de seu tempo livre que gastou para ir ao show. "Comprei um ingresso no mercado de segunda mão para participar dessa grande festa com a qual os Swifties de todo o mundo sonhavam", escreveu Fan em sua postagem.

"Em minhas horas de folga, sou apenas um jovem comum. Tenho hobbies normais e tenho minha rede social. Continuarei a ser fiel ao meu coração", disse ele. Seu post recebeu mais de 300 mil curtidas e também apoio de fãs