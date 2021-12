Este é o produto que mais cresceu em buscas no Google antes do Natal

A menos de duas semanas para 2022 começar, os brasileiros intensificam a procura por presentes na internet. Algumas buscas já são tradicionais para o período, como a de eletrônicos, com o crescimento de marcas como Apple e Samsung já sendo registrado no Google. Porém, o produto que mais cresceu em buscas ainda faz parte de um universo, digamos, analógico.

Dados da ferramenta de buscas apurados entre 5 e 11 de dezembro mostram que o produto que mais cresceu em pesquisas foi o planner, com um aumento de 43.546% em relação ao mesmo período do ano passado.

O crescimento vem em linha com a popularidade dessas agendas, especialmente em plataformas como Pinterest e TikTok -- em que não faltam dicas sobre como organizar melhor o dia a dia, especialmente para estudantes. Só no Instagram, há mais de 9 milhões de posts com a #planner. É um crescimento notado pelo menos desde 2019, ano em que o faturamento de agendas como essas cresceu 64% nos primeiros seis dias do ano, em comparação ao mesmo período de 2018, segundo a Rakuten Digital Commerce.

Este ano, uma rápida procura permite encontrar ampla variedade de preços para adquirir um planner. A Amaro comercializa um kit com plannner e bloco por R$ 89,90 mas também é possível encontrar o produto em lojas especializadas, como a Cadernos Filosóficos, que vende o planner por R$ 97,00, faixa de preço similar à da Cicero Papelaria, em que custa R$ 98,91.

Ainda na lista de itens inusitados com crescimento rápido, o chinelo nuvem também está presente, com crescimento de 12.512% em relação ao mesmo período do ano anterior. O modelo ganhou popularidade recente nas redes sociais graças ao conforto que promete -- um aspecto cada vez mais valorizado no pós-pandemia. Marcas como Adidas criaram a própria versão do produto, ao mesmo tempo que influenciadoras como Kendall Jenner apareceram com o modelo, o que colabora para a alta procura pelo item.

Nacionalmente, marcas como Usaflex, Pé de Algodão e Riachuelo disponibilizam o produto para compra. A faixa de preço está em torno dos R$ 100,00.

Em relação aos eletrônicos, tradicionais para a data, três modelos seguem no Top 10 de produtos com maior crescimento na data: o Samsung A32, com aumento de 36.436% em relação ao mesmo período do ano passado e o iPhone 13 Pro, que teve crescimento de 21.722%. "Embora não existisse um volume significativo de buscas com intenção de compra sobre eles no ano passado, eles ganharam popularidade rapidamente após o lançamento", afirma a empresa, em nota.