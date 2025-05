Estamos fazendo história, diz Lady Gaga em show no Rio de Janeiro; leia discurso na íntegra

A cantora Lady Gaga se apresentou gratuitamente em Copacabana, Rio de Janeiro, neste sábado, 3, em um show que levou mais de 1,6 milhão de pessoas para a praia carioca.

Durante o show, que teve um investimento de cerca de R$ 92 milhões, Gaga fez um discurso emocionado para os brasileiros ao lado de um fã que foi sorteado para hastear a bandeira do Brasil.

"Enquanto eu estava me curando algo poderoso acontecia. Vocês estavam presentes, me desejando melhoras e me pedindo para voltar quando eu estivesse pronta. Brasil, eu estou pronta", disse a cantora. "Hoje fazemos história", afirmou.

Leia o discurso de Lady Gaga na íntegra:

Brasil, eu trouxe um amigo aqui para poder falar o que eu preciso falar. Me sinto sortuda, orgulhosa e grata. Hoje estamos fazendo história, mas ninguém faz história sozinho. Sem todos vocês, povo incrível do Brasil, eu não teria esse momento. Obrigada por fazerem história comigo. O povo brasileiro é o motivo pelo qual eu posso brilhar hoje.

Vocês podem ser perguntar porque demorei tanto para voltar, mas a verdade é que eu estava me curando e me fortalecendo. Enquanto eu estava me curando algo poderoso acontecia. Vocês estavam presentes, me desejando melhoras e me pedindo para voltar quando eu estivesse pronta. Brasil, eu estou pronta!

Obrigada por me esperarem e me receberem de volta de braços abertos. Essa noite quero que vocês brilhem comigo, quero que o mundo veja o tamanho do coração de vocês e seja inspirado pelo seu espírito. Essa noite darei tudo de mim para vocês. Vamos fazer o melhor show que já tivemos, vamos fazer valer a espera.

Eu amei vocês dez anos atrás e amo vocês hoje.