Esta CEO deu US$ 10.000 e 2 viagens de 1ª classe para cada funcionário

O título de melhor chefe do mundo tem dona: Sara Blakely, fundadora e CEO da Spanx, que surpreendeu sua equipe com um belo presente.

Na semana passada, a CNN informou que a empresa de gestão de investimentos Blackstone comprou uma participação majoritária na Spanx, avaliando a marca de modeladores em US$ 1,2 bilhão.

A CEO resolveu então presentear seus funcionários com dois ingressos de primeira classe para cada um viajar a qualquer lugar do mundo com acompanhente e US$ 10.000 para gastarem na viagem. Isso aconteceu durante uma festa de celebração do negócio.

Blakely postou nas redes sociais um vídeo do momento do anúncio, e os funcionários ficaram tão perplexos com a notícia que alguns choraram, enquanto outros ficaram boquiabertos, sem saber como reagir, como pode ser visto no vídeo abaixo:

“Este é um momento realmente importante para mulheres empresárias”, disse Blakely, que manterá uma participação acionária 'significativa' no negócio e se tornará sua presidente executiva, acrescentando que quando fundou a Spanx em 2000, ela tinha apenas US$ 5.000 para investir.

Blakely começou a Spanx como um negócio paralelo enquanto vendia máquinas de fax de porta em porta, antes de completar 30 anos. “Comecei esta empresa sem experiência empresarial e com muito pouco dinheiro, mas me preocupava mais com o cliente e isso me deu coragem para lançar a empresa”, explicou ela em nota.

Segundo a nota, o acordo permitirá à Spanx aumentar sua presença online e expandir sua presença global e linha de produtos. O mercado global de compressão e modelagem deve atingir US$ 7 bilhões até 2030, de acordo com a Allied Market Research.

Em 2012, a fundadora da Spanx foi coroada pela Forbes como a mais jovem bilionária a construir uma fortuna com seus próprios esforços. “Meu sonho é que haja muito mais inventoras do sexo feminino”, disse ela na época. “Precisamos da contribuição das mulheres.”