Enviar mensagens que somem após 24 horas no WhatsApp? Veja como

Desde o lançamento do Snapchat — e sua eventual popularidade — enviar mensagens temporárias se tornou uma função comum em diferentes redes sociais, como Facebook e Instagram. Agora, quem passa a oferecer uma opção mais estruturada nesse sentido é o WhatsApp, que terá mensagens com "prazo de validade" configurado para 24 horas e 90 dias, completando a oferta de sete dias que já era disponibilizada pela empresa. Na esteira desse processo, a plataforma de mensagens também já oferecia a função de compartilhar fotos e vídeos que desaparecem após serem visualizados uma única vez.

A decisão está centrada em fornecer mais opções de privacidade para os usuários, segundo comunicado enviado pela plataforma de mensagens nesta segunda-feira.

"A decisão sobre por quanto tempo uma mensagem deve ficar guardada deve ser sua. Nós nos acostumamos a deixar uma cópia digital de praticamente tudo o que digitamos sem sequer percebermos. É como se tivéssemos um assistente fazendo anotações e criando um registro permanente de tudo que dizemos. Hoje, temos o prazer de oferecer ainda mais opções para controlar por quanto tempo suas mensagens ficam guardadas com as mensagens temporárias por padrão", afirma a companhia.

Segundo o comunicado, será possível ativar as mensagens temporárias por padrão em todas as novas conversas. Assim, todas as mensagens em novas conversas individuais iniciadas pelo usuário ou por outra pessoa serão configuradas para desaparecer após a duração escolhida. O WhatsApp também adicionou uma nova opção que pode ser ativada ao criar conversas em grupo. Esse novo recurso é opcional e não altera nem apaga as mensagens de nenhuma das conversas em andamento.

Além disso, a nova função foi compartilhada por Mark Zuckerberg em um post, no qual também ressalta a importância de privacidade — alvo de críticas recentes dentro da companhia:

Para quem optar pelo novo recurso de mensagens temporárias, uma mensagem será exibida nas conversas. informando os contatos de que essa é a configuração-padrão que o usuário escolheu. "Assim, fica claro para seus contatos que não é nada pessoal, mas sim sua escolha para se comunicar com mais privacidade no WhatsApp daquele momento em diante. Porém, se você quiser que as mensagens de uma conversa específica fiquem guardadas para sempre, poderá trocar a configuração da conversa facilmente.", diz a empresa.

Para ativar esse novo recurso, basta acessar configurações de privacidade e selecionar "Duração-padrão". Caso ainda tenha dúvidas, é possível entrar em contato com a Central de Ajuda da plataforma, via site.