Emmy Awards 2023: saiba onde assistir às séries vencedoras

Fora de data por causa da greve dos roteiristas e atores de Hollywood, o Emmy de 2023 finalmente revelou quais foram as melhores séries do último ano. A cerimônia, que inicialmente estava prevista para setembro de 2023, aconteceu nesta segunda-feira, 15.

Veja a lista completa dos vencedores do Emmy Awards de 2023 aqui.

Estão na lista de vencedores produções como "Treta", "Succession", "Dahmer", a primeira temporada de "O Urso", entre outros. Neste ano, a apresentação do Emmy foi feita pelo comediante Anthony Anderson. Entre as séries favoritas, quem liderou o ranking foi "Succession", que recebeu 27 indicações e levou seis estatuetas para casa — incluindo a de Melhor Série de Drama de 2023. Logo em seguida vem "The Bear" (O Urso), que recebeu também seis prêmios. "Beef" (Treta) também foi um dos grandes vitoriosos da noite, com cinco estatuetas.

Sucessos como "The Last of Us", "Ted Lasso", "Only Murders in the Building" e "The Crown", por outro lado, perderam espaço para seus concorrentes.

Abaixo, a EXAME POP separou uma lista de onde assistir às séries vencedoras do Emmy Awards de 2023. Confira:

Succession

Sinopse: Acompanhe a história da família Roy, composta por Logan e seus quatro filhos, que controla um dos maiores conglomerados de meios de comunicação e entretenimento do mundo.

Onde assistir: HBO Max

The Bear

Sinopse: Carmy luta para transformar a lanchonete da família e a si mesmo enquanto trabalha ao lado de uma equipe rude e difícil que acaba se revelando como sua família escolhida.

Onde assistir: Star+ e Hulu

Treta

Sinopse: Um incidente no trânsito desperta a fúria e os impulsos mais sombrios de dois desconhecidos: um empreiteiro falido e uma empresária frustrada.

Onde assistir: Star+ e Hulu

The White Lotus

Sinopse: A série conta a história hóspedes e funcionários da fictícia cadeia de resorts White Lotus, cuja estadia é afetada por suas várias disfunções.

Onde assistir: HBO Max

The Last of Us

Sinopse: A história se passa 20 anos depois da destruição da civilização moderna por um fungo que controla os seres humanos, transformando-os em uma espécie de 'zumbi'.

Onde assistir: HBO Max

Abbott Elementary

Sinopse: Um grupo de professores dedicados e apaixonados — e um diretor ligeiramente surd—- são reunidos em uma escola pública da Filadélfia onde, apesar de se verem contra as probabilidades, estão determinados a ajudar seus alunos a obter sucesso na vida.

Onde assistir: Star+

Only Murders in the Building

Sinopse: Três estranhos que compartilham uma obsessão pelo gênero true crime e que, de repente, se veem envolvidos em um crime na vida real.

Onde assistir: Star+

Ted Lassso

Sinopse: Um treinador de futebol americano que vai pra Inglaterra pra treinar um time de futebol comum.

Onde assistir: Apple TV+

Black Bird

Sinopse: Baseada em memórias e na história real de James Keene e Hillel Levin, em Black Bird conhecemos a história de Jimmy Keene, filho de um policial e um astro do time de futebol americano da escola. Depois de ser condenado a dez anos de prisão, ele ganha uma oportunidade de se redimir.

Onde assistir: Apple TV+

Dahmer: Um Canibal Americano

Sinopse: Dahmer: Um Canibal Americano, nova minissérie de Ryan Murphy, acompanha a trajetória do infame serial killer JeffreyDahmer(Evan Peters)

Onde assistir: Netflix