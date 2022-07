Emmy 2022 anuncia lista de indicados nesta terça; veja como acompanhar ao vivo

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anuncia nesta terça-feira, 12, a partir das 12h30, os indicados ao Emmy. A 74ª edição da premiação acontece no dia 12 de setembro.

O Oscar da televisão teve mais inscrições neste ano. Em séries dramáticas há 171 candidatas, em comédias 118 e séries limitadas com 61 programas inscritos. Na categoria filmes para TV, o Emmy recebeu 48 inscrições, em comparação com 41 em 2021 e 28 em 2020.

As principais plataformas de streaming chegam com várias séries como concorrentes as principais estatuetas. Em 2021, a HBO liderou entre todas as redes com 130 indicações, seguida de perto pela Netflix, com 129.

Os indicados serão anunciados durante transmissão ao vivo no YouTube e nas redes sociais da Academia, com apresentação de Melissa Fumero e J.B. Smoove e o CEO da premiação Frank Scherma.

Veja ao vivo a lista de indicados ao Emmy 2022