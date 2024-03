Em três semanas, 'Duna: Parte 2' bate o primeiro filme e registra bilheteria superior; veja o valor

"Duna: Parte 2" chegou aos cinemas prometendo um novo fôlego ao gênero de ficção científica. Além de boas críticas, o longa-metragem conseguiu também superar o lucro do primeiro filme da saga.

A sequência estreou em 29 de fevereiro e já superou os resultados da primeira parte da jornada de Chani e Paul Atreides. O filme alcançou uma bilheteria de US$ 494,7 milhões desde sua estreia e continua em exibição nos cinemas, o que sugere que ainda pode arrecadar mais.

Na estreia, a parte 2 atingiu uma cifra de US$ 81,5 milhões, quase o dobro do que "Duna" conseguiu em sua estreia. O primeiro filme, que retornou aos cinemas este ano, arrecadou um total de US$ 444,3 milhões.

Entenda a história de 'Duna: Parte 2'

"Duna: Parte 2" é a continuação da adaptação da obra literária homônima dirigida por Denis Villeneuve. A história é protagonizada por Timothée Chalamet, no papel de Paul Atreides, o jovem herdeiro do planeta desértico Arrakis.

Após o ataque ao seu território por conspiradores no primeiro filme, Paul embarca em uma jornada ao lado de Chani e dos Fremem, a população nativa de Arrakis, para buscar vingança por sua família e seu planeta, além de tentar evitar um futuro que só ele pode prever.

O elenco também conta com: Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem e Stellan Skarsgård.

Veja o trailer a seguir

