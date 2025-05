Em cartaz no cinema em maio de 2025: veja lista completa de filmes

Maio chega com novidades para os cinéfilos: da estreia de mais um filme da Marvel ao aguardado retorno de Missão Impossível, passando por cinebiografias e estreias nacionais, o mês promete movimentar as salas de cinema no Brasil.

Entre os destaques estão "Thunderbolts*", com Florence Pugh e Sebastian Stan, a cinebiografia nacional "Homem com H", sobre Ney Matogrosso, e o documentário "Ritas", com narração inédita da própria Rita Lee. Para os fãs de ação, suspense e drama, o mês ainda traz "Confinado", "O Refúgio" e o novo capítulo da franquia "Premonição".

As produções nacionais também marcam presença com títulos como "Lispectorante", "O Rei da Feira" e "Traição Entre Amigas", estrelado por Larissa Manoela e Giovanna Rispoli.

O que entra em cartaz no cinema em maio?

As estreias no cinema do Brasil ocorrem sempre às quintas-feiras.

Thunderbolts* – 01/5

Homem com H – 01/5

Invencível – 01/5

Screamboat: Terror a Bordo – 01/5

Um Pai para Lily – 01/5

Amor Bandido – 01/5

Sempre Garotas – 01/5

Memórias de um Caracol – 01/5

Uma Família Normal – 01/5

A Mulher no Jardim – 08/5

A Última Ceia – 08/5

Bambi: Uma Aventura na Floresta – 08/5

Lispectorante – 08/5

Os Enforcados – 08/5

Em Rumo a Uma Terra Desconhecida – 08/5

Premonição 6: Laços de Sangue – 15/5

Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes – 15/5

Manas – 15/5

A Entrega – 15/5

Lilo & Stitch – 22/5

Missão Impossível - O Acerto Final – 22/5

Ritas – 22/5

Confinado – 29/5

O Esquema Fenício – 29/5

A Lenda de Ochi – 29/5

Ernest Cole: Achados e Perdidos – 29/5