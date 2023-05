Elon Musk revela, sem querer, que usa conta anônima no Twitter

O bilionário Elon Musk revelou, sem querer, que usa uma conta anônima no Twitter. O dono da rede social compartilhou um print com informações sobre os assinantes do Twitter Blue, e nele é possível visualizar um outro avatar vinculado a sua conta.

Através da foto de perfil dessa conta alternativa de Musk, os seguidores do bilionário encontraram o perfil @ErmnMusk. Em um dos tuítes sobre o tema, uma pessoa afirma que Musk está fingindo ser o seu filho de três anos porque o perfil publicou que estava completando três anos no mesmo dia do aniversário de X AE A-XII Musk.

Após a repercussão, a conta Elon Test fixou uma publicação onde Musk assume que utiliza o perfil. "Para aqueles que estão se perguntando, este era o meu 'perfil fake' com outro nome. Apenas modifiquei o nome de usuário".

For those wondering, this was my burner under another name. Just modified the username and all. — Elon Test (@ErmMusk) April 24, 2023

A mais nova polêmica de Musk no Twitter acontece após a retirada do selo de verificado de pessoas que não assinam a plataforma e da alteração do logo da empresa pelo meme Shiba Inu — ou doge.

Elon Musk revela quanto ganha com assinaturas do Twitter

Na captura de tela, Musk revela que 24,7 mil contas assinam o Twitter Blue, com valor de US$ 5. De acordo com os dados, a rede social estaria recebendo US$ 120.000 por mês pelo serviço.

Na última quinta-feira, 20, milhares de contas que eram verificadas perderam o selo por não aderirem ao Twitter Blue.

O selo desapareceu de perfis de celebridades como Cristiano Ronaldo, Bill Gates e Lady Gaga, e de muitos jornalistas, acadêmicos e ativistas. Até mesmo a conta @jack, do fundador da rede social Jack Dorsey, está sem o selo azul.

Agora, apenas quem assinar o programa Twitter Blue poderá ter o símbolo de verificado, cuja cor muda segundo a natureza do perfil, além de outros benefícios, como escrever tuítes ou publicar vídeos mais extensos e editar publicações dentro do prazo de 30 minutos.