Musk promete fazer Twitter economizar US$ 3 mi por ano se comprar empresa

O bilionário Elon Musk promete diversas mudanças caso assuma o controle total do Twitter. Além de fechar o capital da empresa, o CEO da Tesla e Space X afirmou na segunda-feira, 18, que os membros do conselho da empresa não iriam receber remuneração.

Segundo documento da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, os 11 membros do conselho do Twitter recebem juntos cerca de US$ 2,9 milhões em prêmios em dinheiro e ações. Em publicação no Twitter, Musk diz que se sua proposta de US$ 43 bilhões for aceita, ele iria reduzir a remuneração dos conselheiros a zero. “O salário do conselho será de US$ 0 se minha oferta for bem-sucedida, então são US$ 3 milhões/ano economizados ali mesmo”.

O maior acionista individual da empresa relevou suas intenções depois que no último sábado, 16, criticou os membros do Conselho da rede social. Para o bilionário, os interesses econômicos dos membros não estão alinhados com os dos acionistas.

No inicio deste mês, o Twitter anunciou que Elon Musk faria parte do conselho de administração após comprar 9,2% das ações da empresa. Porém, Musk desistiu da ideia e dias depois fez uma proposta para adquirir 100% do Twitter.

O conselho da empresa, por sua vez, tenta barrar a oferta do homem mais rico do mundo. A empresa que opera a rede social informou ao mercado que adotará as chamadas poison pills por um ano, até 14 de abril de 2023, "depois da proposta não solicitada e não vinculativa para aquisição do Twitter". O novo plano foi aprovado pelo conselho de administração da companhia de forma unânime.

As poison pills, ou pílulas de veneno em tradução literal, são mecanismos de mercado adotados em geral para proteger os acionistas de uma companhia, em particular os minoritários.

No caso das poison pills do Twitter, se qualquer pessoa ou entidade adquirir 15% ou mais das ações da companhia em negócio não aprovado pelo conselho, cada acionista terá o direito de adquirir ações comuns equivalentes da companhia ao preço corrente de mercado.

Na prática, isso pode inviabilizar qualquer oferta hostil, na medida em que o direito de subscrição garante que os acionistas mantenham suas participações, enquanto o ofertante acabará diluído.

Em carta ao presidente do conselho de administração do Twitter, Bret Taylor, e registrada na Securities and Exchange Commission, a SEC -- o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos --, Musk escreveu que investiu no Twitter porque acredita “em seu potencial de ser a plataforma para a liberdade de expressão em todo o mundo” e que “a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia em funcionamento”.

“No entanto, desde que realizei o meu investimento, percebi que a empresa não prosperará nem atenderá a esse imperativo social em sua forma atual. O Twitter precisa ser transformado em uma empresa privada”, disse Musk.

"Essa é a minha melhor e final oferta. Se não for aceita, eu precisarei reconsiderar a minha posição como acionista." Musk encerra a carta da seguinte forma: "O Twitter tem um potencial extraordinário. Eu vou destravá-lo."