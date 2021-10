Elon Musk fica US$ 36,2 bilhões mais rico em um único dia

Elon Musk viu seu patrimônio líquido subir US$ 36,2 bilhões nesta segunda-feira (25), tudo graças a um aumento no preço das ações da Tesla, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. O aumento recorde da riqueza, que coloca Musk no topo da lista com US$ 289 bilhões, se deve a uma encomenda de carros elétricos.

O preço das ações da Tesla disparou depois que a locadora de veículos Hertz anunciou que compraria 100.000 veículos elétricos Tesla. Não se espera que os carros estejam disponíveis para aluguel nas lojas até o final de 2022, mas a Tesla está vendo os ganhos agora, ultrapassando um valor de mercado de US$ 1 trilhão.

As únicas outras empresas além da Tesla a atingir um valor de mercado de mais de US$ 1 trilhão são Alphabet (do Google), Apple, Amazon, Microsoft e Facebook, embora o Facebook tenha caído para menos de US$ 1 trilhão depois de atingir o marco.

O aumento da riqueza de Musk ultrapassou o recorde anterior de um dia, de Zhong Shanshan, da China, que viu sua fortuna disparar US$ 32 bilhões em um único dia quando sua empresa de bebidas abriu capital, de acordo com a Bloomberg News.

Musk agora vale mais do que qualquer outra pessoa no planeta, quase US$ 100 bilhões a mais do que o segundo mais rico, o fundador da Amazon Jeff Bezos, que vale US$ 193 bilhões.

No mesmo dia em que bateu o recorde de enriquecimento, Musk, que se beneficiou de bilhões de dólares em subsídios do governo ao longo dos anos, espalhou o medo de que os democratas aumentassem os impostos dos americanos de classe média, respondendo a um tweet sobre o aumento dos impostos dos bilionários. “Eventualmente, eles ficam sem o dinheiro de outras pessoas, e então vêm atrás de você”, tuitou Musk, citando parcialmente Margaret Thatcher.

