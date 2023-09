Elon Musk desmaiou após beber vodca em reunião com russos para compra de foguete, revela biografia

Elon Musk desmaiou após beber vodca durante reunião com russos para comprar foguetes. Foi o que revelou sua biografia, escrita por Walter Isaacson, lançada nesta terça-feira, 12. O trecho relata que o empresário bebeu várias doses da bebida.

No livro, Musk disse a Isaacson que, antes de fundar a empresa em 2002, queria lançar uma missão que inspirasse o interesse público na exploração espacial. Seu primeiro plano, chamado "Mars Oasis", envolvia enviar uma estufa para Marte.

Musk então contratou Jim Cantrell, um engenheiro de foguetes, e, em conjunto com Adeo Ressi, CEO do Founder Institute e ex-colega de faculdade de Musk, organizaram uma reunião de negócios com um grupo de empresários russos para discutir a compra de foguetes.

Reunião com empresários

Antes da reunião, Musk e seus recrutados fizeram uma escala em Paris, onde uma noite de festa deixou Musk “esfarrapado” ao chegar à capital russa. Na reunião com os empresários, Musk foi presenteado com uma garrafa de vodca, cada uma com rótulos personalizados mostrando fotos de cada destinatário em Marte.

“Calculei o peso da comida e o peso da vodca, e eles eram praticamente iguais”, disse Musk a Isaacson. E então, nas palavras do biógrafo, “Musk, que segurava a cabeça erguida com a mão, desmaiou e bateu a cabeça na mesa”

O lançamento da biografia aconteceu nesta terça-feira, 12. A editora Intrínseca disponibilizou um trecho do livro para divulgação. Parte do capítulo 51, Cybertruck, apresenta a ideia de Musk em usar aço inoxidável para construir a picape Cybertruck.