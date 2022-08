Eliana vai deixar o SBT? Salário alto pode dificultar a saída da artista da emissora

No mês de agosto, um rumor surgiu na internet de que a Rede Globo estaria contratando a Eliana para apresentar programas da manhã em 2023. A chocante aposta foi de que a artista estaria já em negociação com a emissora e deixaria o SBT ainda neste ano.

O boato, no entanto, já foi negado tanto pela artista quanto pela emissora. "A apresentadora não recebeu convite ou teve qualquer contato com outra emissora para além de sua breve participação no documentário Um Brinde à Vida, da plataforma de streaming Globoplay. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do programa Eliana, no SBT', afirmou a equipe da Eliana.

Houve, no entanto, uma segunda informação que chocou a internet: o salário da artista.

Quanto ganha a Eliana, do SBT?

De acordo com a coluna do Splash, da UOL, a artista está no hall das apresentadoras bem pagas no Brasil. O valor gira em torno dos R$ 920 mil ao mês, descontadas as participações em publicidades.

De onde veio o rumor?

A Globo vem noticiando algumas mudanças que fará em sua programação para 2023. Um deles é a intenção de encerrar o programa Encontro e criar uma "Super Manhã" com várias atrações e diferentes personalidades e artistas à frente delas.

Foi dessas mudanças que o público criou o boato de que Eliana viria à emissora. A assessoria da artista reforçou, via redes sociais, que a notícia não passava de um rumor. "Mais uma vez, informamos de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora“.

