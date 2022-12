Elden Ring é o jogo do ano pelo The Game Awards 2022; conheça os outros vencedores

No Oscar dos jogo The Game Awards, a categoria ''jogo do ano'' é certamente a mais aguardada pelo público que vota na premiação. Em 2022, "Elden Ring foi o vencedor dessa prestigiada indicação.

O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira, 8, durante cerimônia realizada no Microsoft Threater em Los Angeles, Estados Unidos.

Também estavam na disputa pelo Game of the Year (GOTY) A Plague Tale: Requiem, God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3.

Além do prêmio principal, Elden Ring foi celebrado nas categorias "Melhor Direção", "Melhor Direção de Arte" e "Melhor RPG". God of War: Ragnarok foi o jogo mais premiado da noite, com seis troféus no total.

Os brasileiros também tiveram destaque na premiação. O organização LOUD foi anunciada como a vencedora na categoria "Melhor Time de Esports", motivado pelo seu título no Valorant Champions 2022.

Já Matheus "bzkA" Tarasconi, treinador de Valorant, também conquistou o prêmio na categoria "Melhor Técnico de Esports do Ano". Bruno "Nobru" Goes chegou a ser indicado como "Criador de Conteúdo do Ano", mas quem levou foi Ludwig Ahgren.

Confira a lista completa de vencedores:

Categorias Vencedores Jogo do Ano Elden Ring Melhor Direção Elden Ring Melhor Narrativa God of War: Ragnarok Melhor Direção de Arte Elden Ring Melhor Jogo de Ação Bayonetta 3 Melhor Jogo de Ação e Aventura God of War: Ragnarok Melhor RPG Elden Ring Melhor Jogo de Luta Multiversus Melhor Jogo de Esporte ou Corrida Gran Turismo 7 Melhor Jogo de Estratégia Mario + Rabbids: Sparks of Hope Melhor Jogo para a Família Kirby and the Forgotten Land Melhor Trilha Sonora / Música Bear McCreary em God of War: Ragnarok Melhor Design de Áudio God of War: Ragnarok Melhor Atuação Christopher Judge, o Kratos em God of War: Ragnarok Melhor Jogo Independente Stray Melhor Estreia Indie Stray Melhor Jogo Contínuo Final Fantasy XIV Melhor Jogo Mobile Marvel Snap Melhor Jogo de VR/AR Moss: Book II Melhor Multiplayer Splatton 3 Melhor Suporte a Comunidade Final Fantasy XIV Games for Impact (jogos com impacto social) As Dusk Falls Inovação em Acessibilidade God of War: Ragnarok Melhor Adaptação Arcane: League of Legends Jogo Mais Antecipado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Criador de Conteúdo do Ano Ludwig Ahgren Melhor Game de Esports Valorant Melhor Jogador de Esports Jaccob "yay" Whiteaker Melhor Técnico de Esports Matheus "bzkA" Tarasconi Melhor Time de Esports LOUD Melhor Evento de Esports Mundial de LOL 2022

