Eclipse Lunar de amanhã terá 'Lua de Sangue'; saiba como assistir

Um eclipse lunar total com uma "Lua de Sangue" está previsto para acontecer em 15 de maio de 2022. Será o primeiro eclipse lunar total desde maio de 2021, e ele poderá ser visto de todo o Brasil.

O que é um eclipse lunar total?

Um eclipse lunar total ocorre quando a Lua e o Sol estão exatamente em lados opostos da Terra.

A Lua fica na sombra da Terra, mas um pouco da luz solar atravessa a Terra e atinge o satélite. É isso que faz com que a Lua fique num tom de vermelho durante o eclipse. Quanto mais poeira ou nuvens na atmosfera da Terra durante o eclipse, mais vermelha a Lua aparecerá.

De acordo com a Nasa, este fenômeno faz com que a Lua pareça cerca de 7% maior que a média.

O que é Lua de Sangue?

Entre a noite de domingo e a madrugada de segunda, a Lua entra na sombra da Terra e cria um eclipse lunar total - o primeiro desde maio de 2021. O ápice será por volta da 1h11, quando o satélite natural fica vermelho, fenômeno conhecido como "Lua de Sangue".

"Esse avermelhado é justamente o mesmo efeito do pôr do sol. A gente vê a luz solar tangenciado a Terra e a atmosfera vai espalhar o avermelhado", explica o astrônomo João Fonseca, diretor do Planetário do Ibirapuera.

Onde será possível ver o eclipse?

O eclipse poderá ser visto da América do Sul e quase totalmente da América do Norte. Nas regiões da África e Europa Ocidental, ele poderá ser visto parcialmente.

A foto abaixo ilustra as regiões onde o eclipse será visível da Terra. As populações mais perto das linhas podem acabar vendo apenas partes do eclipse em alguns momentos, o que não é o caso do Brasil.

Qual será a duração do eclipse?

O eclipse irá aparecer no céu por volta das 22h30 no horário de Brasília, na noite de domingo, 15. Sua fase total ocorre na madrugada do 16, às 1h11 da manhã. O fenômeno perdura até 4h da manhã.

Hora a hora do eclipse

15/5, às 22h32: começa o eclipse penumbral, pouco visível. Lua entra na penumbra da Terra (parte externa da sombra).

15/5, às 23h27: começa o eclipse parcial. Lua começa a entrar na umbra (sombra interna) da Terra. A olho nu, uma sombra vai deixando uma “mordida” no satélite natural conforme entra na umbra.

16/5, às 00h29: eclipse total começa. Lua fica avermelhada.

16/5, às 01h53: totalidade termina.

16/5, às 02h55: eclipse parcial termina.

16/5, às 03:50: eclipse penumbral termina.

Como ver o eclipse?

Todas as fases de um eclipse lunar podem ser vistas com segurança, tanto a olho nu quanto com um telescópio não filtrado.

O Observatório Nacional (ON/MCTI) vai transmitir o fenômeno no Youtube, a partir das 23h15.

A Nasa também fará transmissão como de costume. Veja um vídeo da Nasa, que simula como a Lua ficará durante o eclipse lunar total de 15 de maio:

