Eclipse lunar acontece neste sábado e será visível no Brasil

Neste sábado, 28, acontece um eclipse lunar parcial, considerado o maior fenômeno até 2025. Embora atraia muitos olhares curiosos, nem todos os brasileiros poderão contemplá-lo, pois o espetáculo será visível somente em algumas regiões do país.

Por definição, o eclipse lunar parcial é uma parte da Lua que entra na sombra mais escura da Terra, que faz com que satélite natural apareça parcialmente escurecido.

O Sol, a Terra e a Lua se alinham no espaço, e a sombra do planeta se projeta no satélite. Caso a Lua fique completamente coberta pela sombra da Terra, ocorre eclipse lunar total (também conhecido como Lua de Sangue). Já o eclipse lunar parcial surge quando a Terra se move entre a Lua cheia e o Sol, sem que os dois estejam alinhados.

Apesar do eclipse lunar parcial não ser tão expressivo quanto o total, o fenômeno deste sábado, 28, pode ser observado a olho nu. Por outro lado, os locais de visibilidade dependem de onde a Lua vai estar no momento que for coberta pela sombra da Terra.

Onde ver o eclipse lunar de sábado?

O eclipse lunar será visível em vários continentes, como Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte e parte da América do Sul. Além de certos pontos dos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico, e Ártico, segundo informações do site Time and Date.

Mas, no Brasil, a maior parte do fenômeno natural será penumbral, o que significa que as alterações na coloração da Lua serão tênues, quase imperceptíveis a olho nu.

Por outro lado, alguns locais da Região Nordeste, especialmente as cidades litorâneas, poderão ter uma visão mais nítida do eclipse parcial.

Qual o horário do eclipse lunar de sábado?

O eclipse lunar tem previsão de início às 15h01 e deve terminar às 19h25, no horário de Brasília. De qualquer modo, o melhor momento para observar o efeito será de noite, independente do local, pois é quando a Lua atinge seu maior pico de luminosidade.