“E.T. – O Extraterrestre” clássico de Steven Spielberg retorna aos cinemas após 40 anos

Um dos maiores clássicos de ficção científica, "E.T Extraterrestre", retorna aos cinemas brasileiros 40 anos depois de sua estreia. Dirigido por Steven Spielberg, o filme se tornou um fenômeno e foi responsável pela maior bilheteria da história nos anos 80.

A produção estreou nos Estados Unidos em 11 de junho de 1982, poucos dias após ser apresentado no Festival de Cannes. E.T recebeu nove indicações ao Oscar, levando quatro prêmios: melhores efeitos especiais, melhores efeitos sonoros, melhor som e trilha sonora original.

A trama não é apenas uma ficção científica, mas também uma mistura de drama e aventura. A história é sobre um alienígena perdido na Terra que faz amizade com Elliot e seus irmãos. O objetivo do E.T é retornar para seu planeta de origem, enquanto o governo americano tenta captura-lo.

O filme arrecadou US$ 792 milhões no mundo inteiro, obtendo a maior bilheteria do cinema por 11 anos. Ele foi superado por Jurassic Park em 1993, também dirigido por Spielberg. No aniversário de 30 anos, os estúdios da Universal lançaram a primeira edição em blu-ray do filme.

A disponibilidade do filme nos cinemas pode variar de região para região. No streaming, “E.T. – O Extraterrestre” está disponível no Prime Video.

