'Duna': segundo filme da franquia ganha novo trailer; veja o vídeo

Um novo trailer com Timothée Chalamet e Zendaya está entre nós. A Warner Bros. Pictures acaba de divulgar, nesta quinta-feira, 29, o novo trailer de "Duna: Parte Dois", sequência de Duna, que foi lançado nos cinemas em 2021.

O novo filme estreia no Brasil em novembro de 2023 e conta com elenco composto, além de Timothée e Zendaya, por Austin Butler (Elvis), Stellan Skarsgård (Thor), Dave Bautista (Guardiões da Galáxia), Florence Pugh (Midsommar), Rebecca Ferguson (Missão Impossível), Léa Seydoux (Azul é a Cor mais Quente), Javier Bardem (Onde os Fracos Não Tem Vez), Josh Brolin (Vingadores: Ultimato) e Christopher Walken (Pulp Fiction).

A história é uma adaptação já reconhecida do primeiro livro de mesmo nome, escrito por Frank Herbert em 1965. Essa já é a terceira adaptação para o cinema, sendo a primeira de David Lynch (1984), a segunda de John Harrison (2000) e as duas últimas, mais recentes, são assinadas por Denis Villeneuve.

Veja o trailer de 'Duna: Parte Dois'

Sinopse e enredo de Duna

A continuação do primeiro "Duna" segue o protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet) em sua busca por vingança contra os Harkonnen, conspiradores que destruíram sua família. Diante da difícil escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, o herói dará tudo de si para evitar o futuro terrível que só ele pode prever.

O primeiro filme, lançado em 2021, foi indicado a dez categorias do Oscar e levou seis estatuetas para casa, nas categorias de montagem, trilha sonora, efeitos visuais, mixagem de som, design de produção e fotografia. A bilheteria mundial atingiu US$ 402 milhões e o longa-metragem teve investimento de US$ 165 milhões.

Quando estreia Duna 2?

Duna: Parte Dois deve ser lançado no Brasil em 2 de novembro de 2023, incluindo versão acessível.

Quem está no elenco de Duna 2?

O elenco é composto por Timothée Chalamet, Zendaya, por Austin Butler (Elvis), Stellan Skarsgård (Thor), Dave Bautista (Guardiões da Galáxia), Florence Pugh (Midsommar), Rebecca Ferguson (Missão Impossível), Léa Seydoux (Azul é a Cor mais Quente), Javier Bardem (Onde os Fracos Não Tem Vez), Josh Brolin (Vingadores: Ultimato) e Christopher Walken (Pulp Fiction).



Quem é o diretor de Duna 2?

Assim como no primeiro filme, a continuação é assinada por Denis Villeneuve.