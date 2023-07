Dramaturgo Zé Celso é internado em São Paulo após sofrer queimaduras de incêndio

O dramaturgo Zé Celso, de 86 anos, deu entrada na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo, após ter 60% do corpo queimado durante um incêndio. O caso aconteceu nesta terça-feira, 4, em sua residência.

De acordo com o jornal O Globo, o incêndio foi causado pelo aquecedor de sua casa, que caiu no solo e provocou o acidente. Além de Zé, outras três pessoas também ficaram feridas, porém com menor gravidade.

Quem é Zé Celso?

Conhecido como um dos maiores dramaturgos do Brasil, Zé Celso é natural de Araraquara, interior de São Paulo. Ele foi uma das figuras mas importantes para o teatro na década de 60.

Zé é formado em direito pela Universidade Estadual de São Paulo, porem nunca chegou a exercer a profissão. Foi na faculdade que criou o Teatro Oficina, grupo formado quando integrava o Centro Acadêmico XI de Agosto.

Em 2020, o teatro sofreu algumas dificuldades devido a pandemia, porém Zé conseguiu garantir que o local não fosse fechado.