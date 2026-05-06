Dona do João Rock se torna sócia da organizadora de turnês de Guns N’ Roses e Avril Lavigne

Após rápido sold out de ingressos para a edição de 2026, o Festival João Rock anunciou parceria com a Opus Entretenimento nesta quarta-feira, 6, que reposiciona a atuação das duas empresas no mercado de eventos musicais no Brasil. O acordo envolve a entrada da Opus como sócia do festival, organizado pela Bananas Eventos, em um movimento que amplia a presença da companhia no segmento de grandes eventos ao vivo.

Com 50 anos no mercado, a Opus Entretenimento atua em diferentes frentes, incluindo gestão de casas de espetáculo, produção de turnês nacionais e internacionais, agenciamento de artistas e organização de festivais. A empresa realiza mais de 3 mil eventos por ano e reúne cerca de 5 milhões de espectadores em suas operações. A estrutura inclui espaços em diferentes regiões do país e projetos com artistas e marcas internacionais.

João Rock: festival de música brasileira é realizado anualmente em Ribeirão Preto (SP) (Divulgação)

O Festival João Rock, realizado há 23 anos em Ribeirão Preto, reúne mais de 65 mil pessoas em um único dia, com programação distribuída em cinco palcos e mais de 14 horas de apresentações. O evento concentra artistas de gêneros como rock, rap, trap, MPB, música popular brasileira, e reggae. A edição mais recente teve ingressos esgotados em todos os setores.

Lucas Zaffari, CEO da Opus Entretenimento, conta à EXAME em primeira mão que a parceria representa alinhamento estratégico entre as duas empresas para alcançar protagonismo no setor.

"Vemos o João Rock como um festival consolidado, de grande importância no Brasil e com relevância nacional. É uma referência para nós. A Opus completou 50 anos há três dias, o que torna este um momento oportuno para a parceria. Queremos mesclar nossa expertise em operação, produção e gestão de arenas à relevância cultural e constante de um festival que estabelece uma conexão genuína com o público e com o mercado”.

Para o sócio-fundador da Bananas Eventos, Luit Marques, esse "casamento" foi oficializado após uma combinação de valores e propósitos entre as empresas.

"Eu brinco que não houve necessidade de longas negociações por nenhuma das partes. A aproximação surgiu de forma natural, a partir de um forte alinhamento de culturas. Agora, o objetivo é explorar como cada lado pode agregar ao outro, gerando ganhos mútuos", declara.

Estrutura operacional

A Opus Entretenimento administra oito casas de espetáculo no Brasil. Em São Paulo, opera a Vibra São Paulo, o Teatro Bradesco e o Teatro Sabesp Frei Caneca. Em outras regiões, mantém a gestão da Arena Opus, na Grande Florianópolis, do Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, além dos teatros RioMar Recife, RioMar Fortaleza e Riachuelo Natal.

A companhia também organiza turnês e eventos de artistas e marcas internacionais, incluindo Disney On Ice, KISS, Guns N’ Roses, Avril Lavigne, Norah Jones e Paramore.

O João Rock, criado pela Bananas Eventos, acumula mais de 300 apresentações ao longo de duas décadas. O festival inclui, além da música, atividades culturais, esportes e ações interativas. O evento se consolidou como uma das plataformas recorrentes de encontro entre artistas de diferentes gêneros no país.

A parceria marca a integração entre operação e produção dentro do setor de entretenimento ao vivo no Brasil, com foco na ampliação de escala e na gestão de eventos de grande porte.

Expansão e novas frentes de negócio

João Rock (da Banana Eventos) e Opus Entretenimento anunciaram parceria estratégica em maio de 2026 (Divulgação)

Para alívio dos visitantes, Zaffari adianta que o festival não sofrerá grandes mudanças em sua identidade e curadoria de atrações. Mas, a proposta é dinamizar e aprimorar a operação do evento, diante da alta procura por ingressos e atratividade do line-up — que neste ano conta com artistas como Marina Sena, Zé Ramalho e Detonautas.

"Queremos acompanhar de perto a operação e avaliar como podemos somar, principalmente nas próximas edições e em novos negócios. Mas, a parceria não se limita a festivais. A proposta é explorar oportunidades em diferentes frentes do entretenimento", explica o CEO da Opus.

A sociedade entre o João Rocke a Opus acompanha também a ampliação do alcance do festival para outras regiões fora do eixo Rio-São Paulo. Desde 2002, o festival sediado em Ribeirão Preto se destaca por oferecer apresentações que exploram a pluralidade de estilos musicais do Brasil. O João Rock há muito tempo bateu a meta de conquistar grande parte dos paulistas e passou a focar em ultrapassar as fronteiras de sua terra natal e fisgar fãs de outros cantos do país.

"A proposta é seguir explorando o Brasil em toda a sua diversidade. Nesta edição, todos os estados estarão representados, inclusive nos palcos. A ideia é reforçar o João Rock como um espaço que conecta os variados gêneros musicais e traduz a brasilidade. O festival se posiciona como uma ponte entre diferentes cenas e públicos do país", afirma Luit Marques.

E acrescenta: "A parceria com a Opus também contribui para nesse processo. A presença da empresa em várias regiões facilita a comunicação e amplia o alcance do festival, fortalecendo a conexão com novos públicos. Esse movimento dialoga com o crescimento do turismo de entretenimento no Brasil".

Segundo Lucas Zaffari, a capilaridade da Opus pode impulsionar o João Rock nesta ambição.

"Estamos presentes em praticamente todo o Brasil. Nossa estrutura pode acelerar novos projetos em escala nacional, algo alinhado ao perfil do João Rock. A expectativa é construir isso juntos no longo prazo".

Para ajudar o João Rock a desafiar gigantes do setor como Rock in Rio e Lollapalooza, a Opus pretende aplicar a estratégia que já adota em eventos realizados em outras regiões do país. De acordo com Zaffari, o maior desafio é a adaptação aos interesses do público e personalização da experiência.

"O principal obstáculo está na adaptação a cada mercado. Questões logísticas e de infraestrutura variam bastante entre os estados, o que exige leitura local e ajustes na operação. O desafio é levar produtos de qualidade, respeitando as características de cada região e garantindo a entrega da experiência", detalha o executivo.

Para Marque e Zaffari, o setor de entretenimento ao vivo passou por grandes mudanças após a pandemia, com um olhar mais atento das organizadoras para questões de segurança, experiência e desafios climáticos.

"A pandemia levantou dúvidas sobre o futuro do entretenimento ao vivo diante do avanço das tecnologias e das lives. Na prática, o movimento foi o oposto: o período pós-pandemia registrou um forte crescimento no número de eventos e na venda de ingressos no Brasil", explica o sócio-fundador da Bananas Eventos. "Com a expansão acelerada, o mercado entrou em uma fase de maturidade. O público experimentou mais opções e passou a ser mais seletivo, priorizando eventos com identidade clara e boa experiência. Nesse cenário, festivais que mantêm consistência e proposta definida tendem a se destacar".

Por outro lado, o momento também traz a oportunidade de inovação dos eventos, com gestão mais estratégica e antenada aos desejos do público, salienta o CEO da Opus.

"A exigência do consumidor também aumentou nos últimos anos. Não basta oferecer boa música: infraestrutura, serviços e tecnologia passaram a ser decisivos. O crucial é garantir uma experiência completa, do momento da compra até o retorno para casa".

E reforça: "Mesmo com novas tecnologias, o entretenimento ao vivo segue com demanda estrutural. A experiência presencial, baseada em interação e energia coletiva, é vista como insubstituível, o que reforça o potencial de longo prazo do setor".

Quando será o João Rock 2026?

A nova edição do Festival João Rock está marcada para o dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.