Disneylândia faz 70 anos: em quais países a Disney está presente?

A magia da Disney ultrapassou fronteiras desde a inauguração do primeiro parque em 1955, na Califórnia. Hoje, os parques temáticos da empresa estão espalhados por quatro países, onde milhões de visitantes têm aquilo que chamamos de "experiências únicas" que misturam fantasia, tecnologia e cultura local.

Estados Unidos: berço da magia

Disneyland Resort (Anaheim, Califórnia)

Inaugurado em 17 de julho de 1955, o Disneyland Resort é o único parque temático projetado e construído sob supervisão direta de Walt Disney. Localizado em Anaheim, a cerca de 30 minutos de Los Angeles, o parque nasceu do desejo de Walt de criar um espaço onde pais e filhos pudessem se divertir juntos, inspirado por suas visitas a parques com suas filhas.

O parque original, hoje chamado de Disneyland Park, foi um marco na história do entretenimento. Com áreas temáticas como Fantasyland, Tomorrowland e Adventureland, ele introduziu o conceito de imersão narrativa e paisagismo como parte da experiência. Em 2001, o resort foi expandido com o Disney California Adventure Park, que celebra a cultura e os ícones da Califórnia.

Walt Disney World Resort (Orlando, Flórida)

Inaugurado em 1º de outubro de 1971, o Walt Disney World Resort foi idealizado por Walt Disney como uma expansão da Disneyland, mas com muito mais espaço e autonomia. Após sua morte em 1966, seu irmão Roy assumiu o projeto e batizou o complexo em homenagem ao fundador.

Localizado em Bay Lake, próximo a Orlando, o resort ocupa uma área de mais de 110 km² — maior que a cidade de São Francisco. É composto por:

Magic Kingdom: o parque mais visitado do mundo, com o icônico Castelo da Cinderela.

EPCOT: inspirado na visão futurista de Walt, combina tecnologia e cultura global.

Disney’s Hollywood Studios: celebra o cinema e a televisão, com atrações como Star Wars e Toy Story.

Disney’s Animal Kingdom: mistura zoológico e parque temático, com áreas como Pandora – The World of Avatar.

Typhoon Lagoon e Blizzard Beach: dois parques aquáticos com temáticas únicas.

Fora dos Estados Unidos

França: a magia europeia

Disneyland Paris (Marne-la-Vallée): inaugurado em 1992, é o único parque da Disney na Europa. Possui dois parques: Disneyland Park e Walt Disney Studios Park.

Japão: tradição e encanto

Tokyo Disney Resort (Urayasu): aberto em 1983, é composto por Tokyo Disneyland e Tokyo DisneySea. Embora licenciado por uma empresa japonesa, mantém toda a essência Disney.

China: dupla dose de diversão

Hong Kong Disneyland Resort (Ilha de Lantau): inaugurado em 2005, é o menor dos parques, mas incorpora elementos culturais chineses.

Shanghai Disney Resort (Xangai): aberto em 2016, é o mais moderno e possui o maior castelo da Disney no mundo.

Futuro promissor: Emirados Árabes

Um novo parque está sendo construído em Abu Dhabi, com previsão de inauguração em 2030. Será o primeiro parque da Disney no Oriente Médio e promete unir tecnologia de ponta com elementos culturais locais.