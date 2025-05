Disney+ anuncia data de estreia de 'Capitão América: Admirável Mundo Novo' no streaming

O novo filme do Capitão América: Admirável Mundo Novo (2025), será oficialmente lançado no streaming da Disney+ no dia 28 de maio. A informação foi confirmada através do Instagram da plataforma.

Após ficar em cartaz por aproximadamente 10 semanas, estreado no dia 13 de fevereiro deste ano, o longa finalmente ficará disponível para os assinantes assistirem de casa.

A baixa adesão do público à produção de Kevin Feige nas salas de cinema foi refletida na nota do Rotten Tomatoes, com aprovação de 47%. Já no LetterBox, rede social voltada para os amantes do cinema, o longa recebeu a mediana nota de 2,5 de 5 estrelas.

O filme conta a história do novo Capitão América, Sam Wilson (Anthony Mackie), que ganhou o lendário escudo de Steve Rogers (Chris Evans), no último filme da saga Vingadores: Ultimato (2019).

Na trama, Sam é convocado pelo novo presidente dos Estados Unidos, interpretado por Harrison Ford, para uma conferência na Casa Branca. Entretanto, um atentado ao evento faz com que o novo Capitão América saia em uma investigação para descobrir os culpados e garantir a segurança mundial.

O filme foi dirigido por Julius Onah e faz parte do famoso Universo Cinematográfico Marvel (UCM).