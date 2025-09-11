Pop

Disney adia estreia de cruzeiro com montanha-russa do Homem de Ferro; saiba quando

Lançamento do Disney Adventure, com capacidade para 6,7 mil passageiros, foi postergado em três meses devido a atrasos na construção

Disney Adventure: navio da empresa será o primeiro a operar a partir da Ásia, em Singapura (Jens Büttner/picture alliance /Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09h43.

A Walt Disney anunciou o adiamento da primeira viagem do Disney Adventure, que será o maior navio de cruzeiros da companhia quando concluído e o primeiro a operar a partir da Ásia, segundo informações reportadas pela agência Bloomberg.

Inicialmente previsto para zarpar de Singapura em 15 de dezembro, o cruzeiro terá a estreia postergada para 10 de março de 2026. Em comunicado, Joe Schott, presidente da Disney Signature Experiences, explicou que “ajustes finais” no processo de construção resultaram em atrasos inesperados.

O navio, com capacidade para cerca de 6,7 mil passageiros, ficará sediado em Singapura por pelo menos cinco anos. De acordo com a Bloomberg, cerca de 25 viagens programadas terão de ser remarcadas.

'Parque temático flutuante'

O Disney Adventure foi adquirido parcialmente construído da Genting Hong Kong em 2022 e passava por testes marítimos quando o atraso foi anunciado.

Diferentemente dos demais cruzeiros da companhia, o projeto foi concebido como um “parque temático flutuante”, com destaque para uma montanha-russa temática do Homem de Ferro de 250 metros, considerada a maior já instalada em um navio.

A Disney opera atualmente seis embarcações e planeja chegar a 13 até 2031. O grupo também pretende dobrar os investimentos em parques e cruzeiros para US$ 60 bilhões até 2033, reforçando a aposta nesse segmento de entretenimento.

Acompanhe tudo sobre:NaviosDisneySingapura

