Disney adia estreia de cruzeiro com montanha-russa do Homem de Ferro; saiba quando

A Walt Disney anunciou o adiamento da primeira viagem do Disney Adventure, que será o maior navio de cruzeiros da companhia quando concluído e o primeiro a operar a partir da Ásia, segundo informações reportadas pela agência Bloomberg.

Inicialmente previsto para zarpar de Singapura em 15 de dezembro, o cruzeiro terá a estreia postergada para 10 de março de 2026. Em comunicado, Joe Schott, presidente da Disney Signature Experiences, explicou que “ajustes finais” no processo de construção resultaram em atrasos inesperados.

O navio, com capacidade para cerca de 6,7 mil passageiros, ficará sediado em Singapura por pelo menos cinco anos. De acordo com a Bloomberg, cerca de 25 viagens programadas terão de ser remarcadas.

'Parque temático flutuante'

O Disney Adventure foi adquirido parcialmente construído da Genting Hong Kong em 2022 e passava por testes marítimos quando o atraso foi anunciado.

Diferentemente dos demais cruzeiros da companhia, o projeto foi concebido como um “parque temático flutuante”, com destaque para uma montanha-russa temática do Homem de Ferro de 250 metros, considerada a maior já instalada em um navio.

A Disney opera atualmente seis embarcações e planeja chegar a 13 até 2031. O grupo também pretende dobrar os investimentos em parques e cruzeiros para US$ 60 bilhões até 2033, reforçando a aposta nesse segmento de entretenimento.