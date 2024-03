Dinâmica da semana BBB: veja como vai funcionar o Big Fone, Paredão, Anjo e Poder Coringa

Nesta sesta-feira, 1, a casa do BBB 24 estará agitada com dois toques do Big Fone, além da festa da semana. Os brothers fizeram a prova do líder nesta quinta-feira, na qual Lucas Henrique (Buda) foi consagrado líder após ir bem nas duas rodadas da dinâmica.

O líder Lucas escolherá quatro pessoas para serem os pré-indicados do Paredão. Somente um deles será a escolha de Buda para a berlinda. O Big Fone tocará seis vezes durante o fim de semana, sendo duas hoje, duas no sábado e duas no domingo. A última ligação, quem atender, estará direto no paredão.

No sábado, acontece a Prova do Anjo que será auto imune e o vencedor ainda esolhe outro para imunizar . No próximo domingo, 3, um novo Paredão Triplo será formado .

Veja como vai funcionar a dinâmica da semana no BBB