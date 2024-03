Dinâmica da semana BBB: veja como vai funcionar o paredão desta semana

Nesta última quinta-feira, 21, o apresentador Tadeu Schmidt definiu a dinâmica da próxima semana do BBB 24. Após a eliminação de Raquele na terça-feira, o jogo volta ao rumo com a liderança consecutiva de Giovanna, aquisição do Poder Coringa e Prova do Anjo.

Veja como vai funcionar a dinâmica da semana no BBB

Sexta-feira

Perde Ganha

Aquisição do Poder Coringa; Matteus adquiriu o "poder sem volta"

O Líder irá pré-indicar 2 pessoas para o Paredão.

Sábado

Prova do Anjo; Esta semana, o anjo estará autoimune e nao imuniza ninguém

Domingo

Anjo autoimine;

O Líder empareda um dos brother na sua mira;

A casa vota: os dois mais votados estarão no paredão;

A pessoa mais votada tem contra-golpe;

A segunda pessoa mais votada também tem contra-golpe e leva mais um;

O dono do poder coringa, tira uma dessas pessoas da disputa da Prova Bate-Volta;

Três disputam a prova e uma se salba

Terça