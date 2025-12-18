DiCaprio revela que não assistiu Titanic, maior sucesso de sua carreira

O ator Leonardo DiCaprio afirmou que nunca assistiu a “Titanic”, filme que marcou sua carreira e se tornou um dos maiores sucessos da história do cinema. Em entrevista à revista Variety, o artista explicou que evita rever os próprios trabalhos. Lançado em 1997, o longa está entre os mais assistidos do mundo e venceu 11 estatuetas do Oscar.

A declaração surgiu após uma pergunta da atriz Jennifer Lawrence sobre se DiCaprio já havia revisto o filme. O ator respondeu que prefere não acompanhar suas atuações depois que os projetos chegam ao público. Em tom descontraído, Lawrence comentou que teria dificuldade em não rever um filme com impacto semelhante.

A conversa ocorreu durante um encontro público entre os artistas.

Dirigido por James Cameron, "Titanic" arrecadou bilhões de dólares e se tornou referência cultural. A produção consolidou o ator como um dos principais nomes de Hollywood. Desde então, ele construiu uma carreira marcada por colaborações com diretores renomados.

Ator é cotado para o Oscar 2026

Leonardo DiCaprio é um dos nomes mais citados para uma possível indicação ao Oscar 2026. O ator protagoniza “Uma Batalha Após a Outra”, novo filme dirigido por Paul Thomas Anderson. O longa é apontado como um dos projetos mais ambiciosos do cineasta. A produção reúne um elenco que inclui Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn e Alana Haim.

O roteiro é assinado pelo próprio Anderson e tem inspiração no livro “Vineland”, de Thomas Pynchon. A obra literária é conhecida pela complexidade narrativa. Pynchon já teve outro livro adaptado pelo diretor em “Vício Inerente”, lançado em 2014. A história mistura elementos de comédia e ação.

A Warner Bros. destinou ao projeto o maior orçamento da carreira de Anderson, estimado em US$ 140 milhões. O estúdio também garantiu lançamento em salas IMAX.