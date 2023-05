Dia Mundial da Africa: por que a data é comemorada no dia 25 de maio

Nesta quinta-feira, 25, é comemorado o dia da Africa, também conhecido como Dia de Libertação da África. A data celebra o 60º aniversário da Organização da Unidade Africana (OUA), substituía em 2002 pela União Africana.

Criada em 1963, a OUA foi a primeira instituição continental pós-independência de diversos países africanos. Ela representa a busca de vários povos do continente por união desenvolvimento, democracia e liberdade, contra a colonização europeia.

Na data, 32 chefes de estados africanos se reuniram com líderes de movimento de libertação do continente em Adis Abeda, na Etiópia. O objetivo era incentivar a descolonização e Angola, Moçambique, África do Sul e Rodésia do Sul. Em 26 de maio, os participantes assinaram uma carta de princípios para melhorar os padrões de vida nos estados-membros.

Por que 25 de maio é o dia da Africa?

Em 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu que 25 de maio seria o dia da África ou o dia da Libertação da África, mesma data da criação da Organização da Unidade Africana. A Africa tem 54 países e uma extensão territorial de 30.230.000 km². O continente é o segundo mais populoso do mundo.

No Brasil, a data tem como objetivo promover o reconhecimento da história e cultura africana com a história do país.

Dia da África é feriado?

A data é celebrada em vários países da África e pelos africanos em todo o mundo. Em alguns países, como Gana, Mali, Namíbia, Z^mbia e o Zimbabew, o dia da África é um feriado nacional. No Brasil, a data não é um feriado.