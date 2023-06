Dia Internacional do Ioga: conheça os benefícios da prática para a sua saúde

Nesta quarta-feira, 21, comemora-se o Dia internacional do Ioga, uma data feita para celebrar os benefícios que a prática pode proporcionar para o seu bem-estar.

Como uma forma de terapia para o corpo, muitos recorrem à prática de ioga, em busca de conectar a mente, o físico e a alma. O Dia Internacional do Ioga, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre os muitos benefícios da prática.

Por que 21 de junho e Dia Internacional da Ioga?

A data foi escolhida pois o dia 21 de junho é o dia mais longo do Hemisfério Norte, também conhecido comosolstício de verão, e possui inúmeros significado em diferentes partes do mundo.

O professor de ashtanga ioga, Rudá Schneider, explica que a data está muito ligada ao próprio significado de verão e nossa ligação com ochakra plexo solar, localizado na cavidade abdominal, e que representam nosso centro de força e de vitalidade. "Sol é algo ligado a luz, ao esclarecimento, assim como a prática de ioga.

O chakra plexo solar também está diretamente ligado aos órgãos relacionados ao sistema digestivo, lembrando algo que é visceral, que pode ser entendido como algo que se encontra muito íntimo ou profundo."

Para Rudá, “o ioga não é uma coisa a ser feita, mas sim uma forma de fazer” e recomenda que a prática seja inserida no seu dia-a-dia com leveza, desapego, até uma certa simplicidade.Ele explica que, com a pandemia, a sociedade acabou ficando muito enclausurada e percebeu uma necessidade maior por um auto cuidado. "É um auto cuidado mais interno. Na dinâmica humana, sempre precisamos enxergar a necessidade ou a falta como ponto de partida para ter algum tipo de interesse por algo."

Conheça alguns benefícios da prática para o seu bem estar:

Diminui o estresse e ansiedade

A meditação na Ioga é um dos primeiros passos para controle do stress, pois ela faz com que a pessoa se concentre no presente, desocupando a mente de problemas que ocasionam equilíbrios emocionais. O fato de ter o controle da respiração, promove maior sensação de relaxamento e equilíbrio da mente.

Promove condicionamento físico

Os exercícios, técnicas e posturas dessa prática podem melhorar a resistência e fortalecimento da sua estrutura muscular, isto porque auxilia no desempenho do seu corpo que fica mais resistente a atividades físicas.

Alivia as dores

Com a prática da Ioga, a pessoa consegue ter maior consciência corporal, ou seja, maior percepção da postura, o que irá diminuir causadas pelo stress. Os alongamentos realizados ajudam a liberar a tensão e dar flexibilidade nos músculos, aliviando dores causadas por escoliose, hérnia de disco, etc.

Melhora o sono

Outro reflexo importante na prática da Ioga é melhorar do sono, pois causa relaxamento e tranquilidade facilitando o sono de qualidade. A Ioga aumenta a produção de melatonina, hormônio regulador do sono, além de deixar o corpo mais relaxado que proporciona mais energia e disposição no dia seguinte.

Rudá reforça que o mais importante é ter vontade e comprometimento com a prática. "Ainda existem muitos esperiótipos relacionados ao ioga. Como por exemplo: ser algo para pessoas mais tranquilas e não para pessoas agitadas. A ashtanga, por exemplo, você transpira muito, porque é algo dinâmico. As pessoas pensam mais em meditação e relaxamento, mas existem diversas formas. Eu tento mostrar que não há limitação porque o ioga é democrático."

Para você entender mais sobre cada prática, separamos os 5 principais tipos de ioga:

Vinyasa

Vinyasa significa "colocar de uma maneira especial" e, neste caso, posturas de ioga. Vinyasa foi adaptado do ashtanga yoga na década de 1980 e é frequentemente considerado o estilo de ioga mais atlético. Muitos tipos de ioga também podem ser considerados derivações de vinyasa, como ashtanga e prana. Como praticar: nas aulas de vinyasa, o movimento é coordenado com sua respiração e o movimento flui de uma postura para outra. Os estilos de Vinyasa podem variar dependendo do professor, e pode haver muitos tipos de poses em diferentes sequências.

Hatha

O termo sânscrito "hatha" é um termo genérico para todas as posturas físicas de ioga. No Ocidente, hatha ioga simplesmente se refere a todos os outros estilos de ioga (ashtanga, Iyengar, etc.) baseados na prática física, que é a mais popular e possui diversos estilos. No entanto, existem também outros ramos do ioga que são separados da prática física. Como praticar: as aulas de hatha são melhores para iniciantes, pois geralmente têm um ritmo mais lento do que outros estilos. As aulas de hatha atualmente são uma abordagem clássica para respiração e exercícios. Se você é novato na prática, hatha ioga é um ótimo ponto de partida.

Iyengar

Iyengar ioga foi fundada por B.K.S. Iyengar e se concentra no alinhamento, bem como em movimentos detalhados e precisos. Em uma aula de Iyengar, os alunos realizam uma variedade de posturas enquanto controlam a respiração. Como praticar: geralmente, as posturas são mantidas por um longo tempo enquanto os detalhes da postura são ajustados. Iyengar depende muito de acessórios para ajudar os alunos a aperfeiçoar sua forma e ir mais fundo em poses de maneira segura. Este estilo pode ser uma boa opção para pessoas com lesões que precisam trabalhar de forma lenta e metódica.

Kundalini

A ioga Kundalini é composta em partes iguais da prática física e espiritual.Este estilo trata da liberação da energia kundalini em seu corpo que se diz estar presa na parte inferior da coluna. Como praticar: essas aulas realmente trabalham seu core e respiração com movimentos rápidos, posturas revigorantes e exercícios de respiração. A prática é bastante intensa e pode envolver cânticos, mantras e meditação.

Ashtanga

Em sânscrito, ashtanga é traduzido como "Caminho dos Oito Membros". Em Mysore, na Índia, as pessoas se reúnem para praticar essa forma de ioga juntas em seu próprio ritmo. A ioga Vinyasa deriva da ashtanga como o estilo fluido que liga a respiração ao movimento. A prática é composta por uma sequência de movimentos que vai sendo lapidada ao longo das aulas. Rudá explica queo foco da ashtanga é a independência e autossuficiência para praticar sozinho em casa, sem interferências externas. Como praticar: ashtanga envolve uma sequência de posturas muito exigente fisicamente, o que pode não ser ideal para quem é iniciante.Ashtanga começa com cinco saudações ao sol A e cinco saudações ao sol B e então passa para uma série de posturas em pé e no chão.