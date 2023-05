Dia Internacional da Família: confira 10 frases para comemorar neste 15 de maio

Nesta segunda-feira, 15, é celebrado o Dia Internacional da Família, uma data para relembrar a importância daqueles estiveram conosco desde de nossa infância. Família é o primeiro grupo de pessoas no qual os indivíduos se relacionam entre si, tornando-se parte pioneira em nossas relações.

O Dia da família foi estipulado pela ONU em 20 de setembro de 1993, sendo comemorado a partir do ano seguinte. A escolha de uma data para celebrar a família, segundo a ONU, está relacionada há transformações que a célula familiar sofreu, principalmente durante o século XX. A organização acredita que após períodos conturbados na humanidade, como dezenas de mortes em duas guerras mundiais, houve transformações radicais nas relações familiares.

Por que o dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família?

A data foi estipulada pela ONU em 1993, após reunião do conselho da organização. A escolha do dia 15 não possui algo explicativo por parte da entidade, sendo escolhida simplesmente para reforçar a importância do seio familiar, que como dito anteriormente, foi se perdendo no século XX

10 frases prontas para celebrar o Dia Internacional da Família

1 - Uma família não é formada apenas por laços sanguíneos. Família é aquela que escolhemos com o coração.

2 - Ser parte de uma família significa que você faz parte de algo grande e maravilhoso.

3 - Eu nunca soube que tinha uma família tão maravilhosa e amorosa até que enfrentei desafios. Obrigada por estar ao meu lado quando eu mais precisei. Você é a melhor família de todos os tempos.

4 - Não se esqueça de como sua família é importante para você. Sempre mostre-lhes o amor. Não importa as diferenças que você tem. Feliz Dia da Família!

5 - Felicidade é estar contente com o que você tem, viver em liberdade e liberdade, ter uma boa vida familiar e bons amigos

6 - Não existe família perfeita, tudo que você precisa ter é uma família unida

7 - O melhor momento para estar junto com sua família é agora. Não espere pelo amanhã. Mantenha o amor aceso; estar lá um para o outro todos os dias!

8 - Só existe um lugar onde estou sempre confortável, me sinto no paraíso; que é com minha família. É o único lugar que eu quero estar para sempre.

9 - O amor e a felicidade transbordam em nossos corações quando temos pessoas ao nosso lado acima de qualquer circunstância. Essas pessoas são quem chamamos de família

10 - Neste Dia da Família faço uma oração e com o coração cheio de gratidão louvo a Deus pela família que Ele me concedeu.