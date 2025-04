Dia do Super-Herói: 10 personagens com os superpoderes mais bizarros da cultura pop

No dia 28 de abril, comemora-se o Dia do Super-Herói. E todo bom fã desses personagens bem sabe, "com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades". O problema é quando o poder é estranho demais até para essa frase.

Os super-heróis mais conhecidos, em geral, têm poderes mais comuns. Super força, invisibilidade, elasticidade, controle de elementos (fogo, água, terra, ar), leitura de mentes, entre outros, são alguns dos mais desejados. Mas há outros que são, para dizer o mínimo, muito estranhos — de braço mutável a se transformar em sorvete.

Para comemorar a data, separamos abaixo 10 super-heróis com poderes "bizarros" da cultura pop. Confira:

Rapaz de Pedra: a imobilidade que vira poder

Quando o Rapaz de Pedra foi apresentado em "Adventure Comics #306" em 1963, o conceito parecia simples: um herói que pode transformar seu corpo em pedra. Porém, como o próprio nome sugere, a transformação em pedra tem uma grande limitação. Ao se tornar uma estátua, o personagem fica completamente imóvel, sem a capacidade de lutar ou se defender. A única utilidade que encontra é ser arremessado por seus companheiros de equipe, uma solução tanto curiosa quanto pouco prática.

Arm-Fall-Off-Boy: braços destacados e pouco mais

Se você achava que poderes como "super-força" ou "invisibilidade" eram bizarros, conheça Arm-Fall-Off-Boy. Criado em 1989, o herói pode literalmente arrancar seus próprios braços e usá-los como armas. Embora o conceito tenha sido levado à tela grande com o personagem T.D.K., em "Esquadrão Suicida" (2021), Arm-Fall-Off-Boy, que apareceu em "Secret Origins Vol. 2 #46", é o original. Mesmo com um poder tão peculiar, o personagem não foi o suficiente para garantir seu lugar como um herói de destaque.

Ocular: visão além do alcance

Trevor Hawkins, conhecido como Ocular, tem uma visão que vai muito além do normal. Ele possui dezenas de olhos espalhados por todo o corpo, o que lhe concede uma série de habilidades sobre-humanas. Desde ver através de ilusões, detectar energia mágica até perceber as emoções das pessoas, Ocular tem um poder de percepção que é verdadeiramente inusitado. Para ele, nada passa despercebido — mas, para os outros, seu aspecto visual certamente é um tanto perturbador.

Ruby Thursday: a cientista que virou um supercomputador

Ruby Thursday, vilã dos "Defensores", tem uma história digna de ficção científica. Ela é uma brilhante cientista que implantou em sua própria cabeça um supercomputador orgânico, capaz de se transformar em diversas armas e dispositivos. De tentáculos a lasers e até outros rostos, Ruby tem a habilidade de modificar seu próprio corpo de maneiras surpreendentes. Sua transformação cibernética a torna um adversário incomum, mas também um dos personagens mais excêntricos do universo dos quadrinhos.

LongedosOlhos: o poder do esquecimento

Imagine ter o poder de ser completamente esquecido por qualquer pessoa que olhe para você. É exatamente isso que o personagem LongedosOlhos faz. Sua habilidade faz com que, assim que ele saia do campo de visão de alguém, essa pessoa se esqueça completamente de sua existência. Criado como mutante, o personagem leva a ideia de invisibilidade a um nível perturbador, sendo constantemente ignorado, até pelos próprios aliados.

Saltador: a bola humana

Nem todo super-herói tem uma longa lista de habilidades. Saltador (Bouncing Boy), por exemplo, tem apenas uma: a habilidade de se transformar em uma grande bola e sair quicando por aí. Embora não pareça o poder mais útil, Saltador, introduzido em "Action Comics #276", em 1961, foi uma adição peculiar à Legião dos Super-Heróis. E, como muitos outros heróis com poderes estranhos, ele acaba sendo lançado pelos colegas, esperando que sua habilidade inusitada seja útil em batalhas.

Homem-Animal-Vegetal-Mineral: a fusão estranha

O Homem-Animal-Vegetal-Mineral, um personagem criado em 1964, é um dos mais incomuns da Patrulha do Destino. Seu poder é a capacidade de transformar qualquer parte do seu corpo em animais, vegetais ou minerais. Embora tenha uma estética única e curiosa, o poder de transformação do herói acaba mais assustando do que realmente tornando-o perigoso. Sua aparência bizarra, misturando diversas formas de vida e matéria, o torna um dos heróis mais excêntricos dos quadrinhos.

Eye-Scream: transformado em sobremesa

Alguns heróis podem ter poderes fantásticos, mas Eye-Scream tem um poder completamente incomum: ele pode se transformar em qualquer sabor de sorvete. Embora a ideia de se transformar em uma sobremesa possa parecer inútil, Eye-Scream consegue escapar de situações complicadas se derretendo ou até se infiltrando disfarçado de uma simples sobremesa. Seu poder pode parecer leve, mas é mais útil do que parece, principalmente quando se trata de escapar de situações difíceis.

Anarquista: suor ácido

Tike Alicar, o Anarquista, tem um poder peculiar: ele pode liberar ácido através do suor de suas mãos, mas apenas quando está nervoso ou agitado. Sua habilidade, que pode ser devastadora, é limitada a seu estado emocional, tornando-o um herói complicado de lidar. Mesmo assim, sua capacidade de causar danos com apenas um toque é assustadora, embora seus poderes só funcionem quando ele está sob pressão.

Rapaz Come Tudo: o herói comedor

Conhecido como Man-Eater Lad, o Rapaz Come Tudo é exatamente o que seu nome sugere: ele é capaz de comer qualquer coisa. Criado em 1962, esse herói possui uma habilidade única, mas com uma aplicação bem limitada. Enquanto ele pode devorar cercas ou barreiras, seus poderes não são suficientemente úteis para torná-lo um herói duradouro, e ele foi rapidamente deixado de lado nos quadrinhos. No entanto, sua habilidade bizarra o torna um dos heróis mais excêntricos da DC Comics.