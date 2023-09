Dia do Gaúcho: recordação da Farroupilha é feriado ou ponto facultativo no RS?

Nesta quarta-feira, 20, é celebrado o Dia do Gaúcho, uma das datas mais importantes para a história do Rio Grande do Sul.

A ocasião é conhecida pelos desfiles e festividades em diversos munícipios do estado, principalmente pelas pessoas usarem roupas típicas da cultura gaúcha.

A data também tem uma importância histórica para o Rio Grande do Sul, pois marca o início da Revolução Farroupilha, uma revolta na qual muitos gaúchos formaram tropas para lutar contra o governo imperial pela autonomia política e econômica do estado.

A origem do Dia do Gaúcho

Em 20 de Setembro de 1835, deu início a Revolução Farroupilha, conhecida também como Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. O movimento foi organizada pela elite gaúcha, que lutava contra o controle e abusos do poder imperial do Brasil.

Os estancieiros gaúchos estavam insatisfeitos com a política fiscal do governo brasileiro, na época sediado no Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul possuía um grande mercado no produto de charque (carne seca) e a insatisfação dos estancieiros, era referente a cobrança de impostos realizada pelo governo.

Os combatentos, então liderados pelo estancieiro Bento Gonçalves, espalharam-se por parte do território gaúcho, onde iniciou também uma vontade separatista do estado pelo Brasil. Alguns historiadores não entraram em consenso para saber se realmente isso ocorreu, porem até os dias de hoje, esse sentimento ainda é presente em parte dos gaúchos.

20 de setembro é feriado ou ponto facultativo?

O dia 20 de Setembro é considerado feriado em todo o estado do Rio Grande do Sul.