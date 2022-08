Dia do estudante: entenda a origem da data que é celebrada em 11 de agosto

Nesta quinta-feira, 11, é comemorado o Dia do Estudante, uma data para lembrar a importância do estudo na vida de um cidadão. Essa celebração ocorre desde 1927, juntamente com o Dia do Advogado.

Na constituição brasileira de 1988, está descrito: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento”. Uma boa educação ajuda a formar uma sociedade sólida e com senso crítico além de formar profissionais qualificados.

Qual a origem do dia do estudante?

Apesar de ser comemorado desde 1927, a origem da data surgiu 100 anos antes. Dom Pedro I, então Imperador do Brasil, inaugurou em 11 de Agosto de 1827 os dois primeiros cursos de ensino superior do país, nas áreas de Ciências Jurídicas e Ciências Sociais. Elas se localizavam em Olinda (PE) e no Largo São Francisco, em São Paulo.

Pela importância que as faculdades de Direito tiveram no processo de consolidação do ensino superior, grande parte dos responsáveis pela data, são advogados ou intelectuais de Direito.

O Dia do Estudante então é celebrado desde 1927, quando o advogado Celso Grand Ley propôs a criação da data, em um evento que celebrava os 100 anos dos cursos de Direito. Já em 1937, a mesma data foi escolhida pela União Nacional de Estudantes (UNE), instituição que protege os direitos e os deveres dos estudantes.

Frases de pensadores no Dia do Estudante

"É fundamental que o estudante adquira uma compreensão e uma percepção nítida dos valores. Tem de aprender a ter um sentido bem definido do belo e do moralmente bom." Albert Einstein (Cientista)

"Se você é um estudante sério, prepare-se: saber mais é ser compreendido menos". - Olavo de Carvalho (Jornalista)

"Quem quer estudar o amor nunca deixará de ser estudante." - Herbie Hancock “Bom Professor” (escritor)

"Numa sociedade com base no conhecimento, por definição é necessário que você seja estudante a vida toda". Tom Peters (Escritor)

"Seja um estudante, não um seguidor. Não vá simplesmente fazer o que alguém diz. Tenha interesse pelo que alguém diz, então debata, pondere e considere de todos os ângulos." - Jim Rhon (Empreendedor)

