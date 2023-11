Dia do Dentista: mensagens para homenagear o profissional da saúde bucal

Nesta quarta-feira, 25, o Brasil comemora o Dia do Dentista, dedicado a homenagear os profissionais focados na saúde bucal e no combate de doenças que afetam a boca, os dentes e a qualidade de vida dos pacientes.

Além do cuidado contra caries, placas e outras ameaças à integridade dos dentes, os dentistas também alertam sobre outras partes do corpo que necessitam de atenção especial, como os ossos, músculos, articulações, gengiva e tecidos bucais.

Graças a esses tratamentos, muitos pacientes não apenas conseguem preservar seus dentes como também perdem o receio de sorrir e se sentem mais confiantes com a própria aparência. Dessa maneira, contribuindo com a autoestima e a saúde mental.

Qual é a origem do Dia do Dentista?

Embora seja uma data pouco conhecida pela pessoas, ela foi escolhida para homenagear os dentistas pelo valor que estes profissionais passaram a ter no Brasil há quase 200 anos.

Em 25 de outubro de 1884, foi assinado o primeiro decreto (decreto nº 9.311) que criou os primeiros cursos de graduação em odontologia nos estados da Bahia e no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, os dentistas se tornaram bastante requisitados pela sociedade e conquistaram uma posição relevante entre os profissionais da saúde.

Até os dias atuais, essa importância não parou de crescer. Segundo um levantamento do livro “Perfil Atual e Tendência do Cirurgião-Dentista Brasileiro”, o Brasil possui 219.575 dentistas, o que corresponde a 19% dos profissionais do mundo.

Hoje, os dentistas são bastante necessários na saúde de pacientes de todas as idades, de crianças a idosos. Apesar da grande quantidade de profissionais, o país ainda tem dificuldades para dar acesso à saúde bucal aos cidadãos.

Uma pesquisa do Conselho Federal de Odontologia afirma que cerca de 20% dos brasileiros não vão ao dentista com regularidade e que uma parcela da população nunca se consultou com esse especialista na vida. Entre os principais motivos, estão: falta de dinheiro, difícil acesso a consultórios, problemas de agendamento e falta de informações sobre o direito ao atendimento público de saúde bucal.

Frases do Dia do Dentista