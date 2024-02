Dia de Nossa Senhora de Lourdes: entenda a origem da data comemorativa de 11 de fevereiro

Neste domingo, 11, católicos ao redor do mundo celebram o Dia de Nossa Senhora de Lourdes, uma data reverenciada por milhões de fiéis que prestam homenagem à Virgem Maria. As celebrações são marcadas por uma mistura de rituais tradicionais e adaptações modernas, destacando a importância do evento no calendário religioso.

Em muitas partes do mundo, igrejas realizam missas especiais, onde os fiéis se reunem para orar e refletir sobre a mensagem de esperança e compaixão. Uma das características distintivas das comemorações de Nossa Senhora de Lourdes é a peregrinação a santuários dedicados à Virgem Maria, com destaque para o santuário na França.

Por que 11 de fevereiro é dia de Nossa Senhora de Lourdes?

O dia 11 de fevereiro é dedicado a Nossa Senhora de Lourdes em comemoração às aparições marianas que ocorreram em Lourdes, uma cidade no sudoeste da França, no ano de 1858. A figura central dessas aparições foi uma jovem camponesa chamada Bernadette Soubirous.

Em 1858, Bernadette relatou ter tido uma série de visões da Virgem Maria em uma gruta perto de Lourdes, conhecida como a Gruta de Massabielle. Durante essas aparições, a Virgem Maria instruiu Bernadette a realizar ações simbólicas, como cavar o chão em busca de uma fonte e beber água dessa fonte. A água da fonte tornou-se conhecida por suas propriedades curativas e espirituais.

A fonte de Lourdes desempenhou um papel central nas celebrações. Muitos fiéis buscaram essa água com a esperança de encontrar consolo espiritual e, para alguns, até mesmo curas milagrosas.

Além das práticas religiosas, o Dia de Nossa Senhora de Lourdes serviu como uma oportunidade para a comunidade católica se unir em um espírito de solidariedade e compaixão. A mensagem de amor e intercessão que Maria representa foi compartilhada não apenas nas igrejas, mas também em eventos de caridade e ações comunitárias.