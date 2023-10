Dia das Crianças: por que a data é celebrada no feriado de Nossa Senhora Aparecida

O Dia das Crianças, comemorado anualmente em 12 de outubro, na mesma data de Nossa Senhora Aparecida, é um momento importante tanto para os católicos, quanto para as famílias aproveitarem o tempo com os filhos.

Neste ano, a data cai na quinta-feira, o que significa que algumas empresas podem aderir ao famoso "feriadão" prolongado, com quatro dias de descanso.

Por isso, muitas pessoas aproveitam a oportunidade para programar uma viagem ou organizar a rotina com um período de repouso.

Por que o Dia das Crianças ocorre no mesmo dia de Nossa Senhora?

Historiadores afirmam que o Dia das Crianças começou a partir do Congresso Sul-Americano da Criança, sediado no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, em 12 de outubro de 1923.

O evento reuniu políticos de vários países em um encontro com estudiosos sobre a infância, com o objetivo de levantar soluções sobre questões como educação, saúde, alimentação e segurança dos pequenos.

Como o Congresso alcançou grande repercussão internacional, o então deputado federal, Galdino do Valle Filho, propôs a lei, em 1924, instituindo o dia 12 de outubro como Dia das Crianças no Brasil. O presidente da República na época, Arthur Bernardes, sancionou o Decreto 4.867, tornando oficial a data.

O propósito era estabelecer no calendário nacional uma data em homenagem a todas as crianças do país, para valorizar a infância e os cuidados no desenvolvimento dos menores de idade.

Muitos religiosos acreditavam que a escolha da data, no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, foi pela forte devoção de muitos brasileiros à santa, especialmente as mães. No entanto, as duas celebrações passaram a ocorrer na mesma data por mera coincidência.

Após um decreto do papa Pio XII, em 1930, a santa se tornou oficialmente a padroeira do Brasil. Por outro lado, apenas em 1980, quando o papa João Paulo II visitou o país, que o então presidente João Figueiredo declarou feriado nacional no dia 12 de outubro.