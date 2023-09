Dia da Árvore: entenda a importância da data comemorativa de 21 de setembro

Nesta quarta-feira, 21, é celebrado o Dia da Árvore, uma data para lembrar a importância da preservação do meio ambiente e das florestas em geral. O dia antecede o início da primavera no hemisfério sul, que geralmente começa entre 22 e 23 de setembro.

A árvore é maior símbolo da natureza e fundamental para o funcionamento do planeta. Ela auxilia no controle do clima e gera oxigênio para sobrevivência dos seres humanos.

No ano de 2015, em uma pesquisa divulgada pela revista Nature, estima-se que possua 432 árvores para cada ser humano. Já em um novo levantamento de 2019, dessa vez feito pela empresa Green São Paulo, hoje possui apenas 61 árvores.

Qual a importância do Dia da Árvore?

O objetivo do dia da árvore é levar a discussão acerca do desmatamento. Segundo dados do IPAM (Índice de Pesquisa Ambiental na Amazônia), o desmatamento na floresta amazônica, maior reserva natural do mundo, registrou recorde em 2022, acumulando entre janeiro a junho 3.988 km²

De acordo com IBF (Instituto Brasileiro de Florestas) serão necessários plantar 1,2 trilhão de árvores para manter o controle do clima. Especialistas afirmam que o reflorestamento é a solução mais poderosa diminuir o aquecimento global.

Veja 4 ações para realizar no Dia da Árvore