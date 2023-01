'Defesa da democracia': Mercado Livre dá 99% de desconto para compra da Constituição Federal

"Para que a gente nunca se esqueça da importância da democracia", assim diz o anúncio do Mercado Livre para a venda de edições da Constituição Federal. Em resposta aos atos antidemocráticos, a varejista marketplace criou um cupom de desconto de até 99% para a compra da Carta Magna brasileira.

"O Mercado Livre acredita na liberdade. Mas é impossível ser livre sem democracia. Por isso, estamos disponibilizando edições da Constituição Federal por um valor simbólico, aumentando o acesso de mais e mais brasileiros a um dos pilares da nossa democracia", explica a empresa em publicação em seu perfil oficial no LinkedIn.

O posicionamento da varejista se assemelha a mensagens de outras companhias, como a Natura, que repudiou o episódio e o classificou como criminoso. “Esses atos criminosos representam uma afronta à democracia brasileira, em uma tentativa de calar as instituições constituídas e silenciar os espaços públicos de diálogo. As cenas a que assistimos neste domingo se opõem a nossas crenças e razão de ser.”

Para fazer a compra, o cliente deve colocar o cupom DEMOCRACIA na hora do pagamento.

O cupom é limitado a um uso por CPF e o desconto de 99% se aplica a compras a partir de R$1, com máximo de desconto de R$250. Serão 1.000 cupons disponíveis, enquanto durarem os estoques ou até o fim do dia 15 de janeiro. O desconto não acumulável com outros promoções e vale apenas para itens selecionados, que são as edições da Constituição Federal.