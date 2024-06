Deep Purple no Brasil: venda de ingressos para show em São Paulo começa nesta segunda

Os fãs do rock das antigas se preparam para a chegada da banda Deep Purple no Brasil. Nesta segunda-feira, 17, começa a venda geral de ingressos para a apresentação do grupo em São Paulo.

A banda de rock anunciou que fará um show no Espaço Unimed, na zona oeste da capital paulista, em 13 de setembro. Dois dias depois, os membros Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride partirão para o Rio de Janeiro, para fechar o line-up do Palco Sunset, no Rock in Rio 2024.

Na mesma data, o espaço vai contar também com apresentações de Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso, no chamado Dia do Rock.

Em abril do ano passado, o Deep Purple esteve no país e se apresentou no Monsters of Rock. Além da banda, outros dois artistas confirmados para o Rock in Rio já anunciaram shows solo em São Paulo: Ne-Yo e Mariah Carey.

Como comprar ingressos?

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h (horário de Brasília) no site Ticket 360. O show é para maiores de 18 anos.

Veja os preços dos ingressos