De volta ao universo musical, Ariana Grande lança o single “Yes, And?" em homenagem a "Vogue"

Na manhã desta sexta-feira, 12, os fãs da cantora Ariana Grande ficaram eufóricos com o lançamento do novo single intitulado "Yes, And?". A música marca o retorno da artista norte-americana à indústria musical após um hiato de três anos.

A canção faz uma homenagem à rainha do pop Madonna com referências ao clássico "Vogue". O single também ganhou um clipe oficial.

"Yes, And?" é a primeira faixa do sétimo álbum da cantora, previsto para ser lançado ainda em 2024. O trabalho mais recente de Ariana Grande foi o álbum "Positions", lançado em outubro de 2023.

Durante esse intervalo, a voz por trás de sucessos como "Thank U Next" e "Side To Side" participou apenas de colaborações em músicas de outros artistas e trilhas sonoras de filmes, como em "Não Olhe Para Cima" (Netflix).

A letra da música, desenvolvida própria cantora, aborda a ideia de não se importar com a opinião dos outros e sentir-se à vontade consigo mesmo. "Yes, And?" é classificado como um estilo house, com fortes influências do clássico da música pop "Vogue" da Madonna.