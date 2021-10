De surpresa, Amazon reduz preços de Echo e Fire TV Stick em até R$ 200

A Amazon começou o dia com uma surpresa para os consumidores brasileiros: os aparelhos Echo e Fire TV Stick apareceram em sua loja online com até 200 reais de desconto em relação aos preços normalmente cobrados pela empresa.

Alto-falante equipado com a assistente de voz Alexa, o Echo Dot caiu de 349 reais para 219 reais, uma queda de 130 reais no preço original. Já o Fire TV Stick, um acessório que moderniza TVs que tenham ou não Wi-Fi, passou de 379 reais para 279 reais. Entretanto, os maiores descontos são em aparelhos Echo Dot de 4ª geração, Echo, Echo Show 10, Echo Show 8 e Echo Studio, que têm descontos de até 200 reais.

A promoção é chamada pela Amazon de “Semana de Ofertas Alexa” ocorre no mês marcado pelo dia das crianças e irá durar até o próximo domingo (10).

O maior desconto é no Echo Show 10, cujo preço caiu de de 1.899 para 1.699 reais. O aparelho é equipado com a Alexa, mas, diferentemente do Echo Dot, possui uma tela de 10 polegadas que permite ao usuário ver vídeos do YouTube ou da Netflix, assim navegar por outros sites na internet (como o da própria Amazon). As compras por voz também podem ser realizadas nesse produto.

O Echo Studio, sem tela e voltado ao público audiófilo, também tem redução de 200 reais no preço comum e sai por 1.499 reais.