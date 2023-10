De 'Succession' para '007': Brian Cox lidera nova empreitada em reality show da Prime Video

O icônico ator por trás de Logan Roy, de "Succession", voltará às telas em um projeto diferente. Em novembro desse ano, Brian Cox comandará o reality show "Road to a Million" ("Caminho para o Milhão", em tradução livre) da Prime Video, inspirado na franquia de "007".

O reality pretende reunir fãs da franquia de James Bond de todo o mundo para testar os conhecimentos sobre o espião. Além do questionário, os participantes também passarão por provas físicas em algumas das locações onde foram gravados os filmes da saga. Brian Cox será um personagem, conhecido como The Controller (o Controlador, em tradução livre), que será uma espécie de vilão nos desafios.

O vencedor do reality sairá do programa com a incrível bagatela de 1 milhão de libras.

Veja o primeiro teaser de 'Road to a Million'

Esta será a primeira série de TV derivada da franquia de filmes de James Bond. Ela tem estreia marcada para 10 de novembro, pela Prime Video.

Bond, James Bond

O personagem mais icônico entre os grandes espiões foi criado na década de 1950 por escritor Ian Fleming. No cinema, já foram estreados 26 filmes com histórias do agente secreto, já interpretado por atores como Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, rosto das produções mais recentes da franquia.

O primeiro filme do 007 foi lançado em 1962, chamado "Dr. No". De lá para cá, outros 25 filmes foram produzidos com histórias do espião, muitos deles com diferentes atores no papel de Bond.

Ao todo, a franquia do agente-secreto alcançou quase U$ 14,4 bilhões (valores atualizados) em bilheteria de 1962 até o momento, sendo "007 - Operação Skyfall" o longa mais bem-sucedido, com 1,1 bilhão de dólares em ingressos. Já a produção com menor alcance foi "007 - Permissão para Matar", lançado em 1989, com Timothy Dalton no papel de James Bond.