De onde vem "Escrito nas Estrelas"? Márcia Fu revive hit de Tetê Espíndola e música viraliza

"Escrito nas Estrelas", da cantora Tetê Espíndola, hoje com 65 anos, conquistou o Top 3 de virais do Spotify. A canção voltou às paradas de sucesso graças à jogadora Márcia Fu, que participa do reality show A Fazenda e vive cantarolando a letra de amor. Mas se engana quem pensa que a música só foi reconhecida agora. Além de conquistar Fu e o telespectadores brasileiros, a música conquistou também o prêmio máximo no Festival dos Festivais de 1985.

Produzido pela TV Globo, o evento teve grande impacto no cenário musical: cerca de 12 mil compositores se inscreveram para competir pelo prêmio em dinheiro que reconheceria as melhores músicas, arranjos, letras, intérpretes e revelações. Entre eles, estava Tetê.

A cantora sul-matogrossense também é multi-instrumentista e uma ferrenha defensora do regionalismo. Ao longo da carreira, a artista cantou sobre a natureza, sobre pássaros e sobre o amor. No Instagram, Espíndola moutrou-se feliz ao saber que sua canção alcançou bons números no streaming e agradeceu aos novos ouvintes.

Ela também aproveitou o ensejo para dar créditos também aos compositores Arnaldo Black e Carlos Rennó, que co-criaram a canção dos anos 1980. Tetê continua com sua carreira musical e seu último álbum é “Outro Lugar”, lançado em 2017 com músicas inéditas.

Veja Tetê Espíndola cantando "Escrito nas Estrelas" na década de 1980: