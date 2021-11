De Madonna a DiCaprio: 13 atores que recusaram papéis em grandes sucessos

Brad Pitt como Neo? Josh Hartnett como Batman? Acredite ou não, tudo isso teria acontecido se os atores tivessem dito “sim”. O site The Independent separou as melhores histórias de Hollywood em que personagens considerados icônicos quase foram interpretados por outra pessoa. Aqui estão 13 atores que disseram "não" a sucessos de bilheteria — e se arrependeram depois.

Denzel Washington em Se7en

-

Questionado em 2012 se havia papéis que ele recusou que ele deveria ter assumido, Denzel Washington respondeu na lata: “Se7en e Michael Clayton”. O vencedor do Oscar disse que o thriller de Tony Gilroy, Michael Clayton "foi o melhor material que eu li em muito tempo [...] eu estava nervoso com um diretor estreante e estava errado". George Clooney acabou aceitando o papel.

Embora Washington não tenha explicado por que ele recusou Se7en (também não sabemos se ele teria feito o papel de detetive veterano ou o novato arrogante, estrelado por Morgan Freeman e Brad Pitt, respectivamente), pode ter sido por um motivo semelhante: o diretor David Fincher dirigiu apenas um filme antes de Se7en: Alien 3, considerado um filme não tão bom assim por muitas pessoas.

Porém, Washington acabou estrelando uma série de thrillers de assassinos em série no estilo Se7en após ter recusado a participação, incluindo The Bone Collector, de 1999, e The Little Things, de 2021.

Leonardo DiCaprio em Boogie Nights

Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio como a estrela pornô Dirk Diggler? Isso poderia ter acontecido. Em 2008, DiCaprio confirmou que recusou o papel de protagonista em Boogie Nights de Paul Thomas Anderson - que acabou fazendo de Mark Wahlberg uma estrela - para fazer Titanic. Ele teve uma reunião com Anderson sobre o papel, mas se assustou com a relativa falta de experiência do cineasta na época. Boogie Nights foi o segundo filme de Anderson depois do pouco visto Hard Eight de 1996.

“Boogie Nights é um filme que adorei e gostaria de ter feito”, disse DiCaprio à GQ. Questionado sobre se, em vez disso, rejeitaria o Titanic se pudesse voltar no tempo, DiCaprio ficou perplexo. “Não estou dizendo que teria. Mas teria sido uma direção diferente, em termos de carreira. Acho que os dois são ótimos e gostaria de ter feito os dois ... A verdade é que, se não tivesse feito Titanic, não seria capaz de fazer os tipos de filmes ou ter a carreira que tenho agora, com certeza . Mas teria sido interessante ver se eu tivesse seguido o outro caminho.”

Madonna em Matrix

Madonna. Madonna.

Madonna nunca foi uma mulher de arrependimentos, ao invés disso, apoia fortemente decisões criativas, mesmo que sejam alvo de críticas. Mas ela confessou um papel que não deveria ter sido tão rápida em dispensar. “Recusei o papel em Matrix”, disse ela a Jimmy Fallon durante uma aparição na TV este ano. “Você pode acreditar nisso? É um dos melhores filmes já feitos. Uma pequena parte de mim lamenta essa decisão.”

Madonna não confirmou qual papel ela recusou no filme de 1999, mas provavelmente foi a protagonista feminina Trinity, que acabou sendo interpretada por Carrie-Anne Moss. Durante a mesma entrevista, Madonna também confirmou os rumores de que recusou o papel de Mulher-Gato em Batman Returns, e de Nomi Malone no notório Showgirls. “Eu vi os dois, e lamento ter recusado a Mulher-Gato, que foi muito forte. Showgirls? Não."

Brad Pitt em Matrix

Brad Pitt. Brad Pitt.

Falando em Matrix, Brad Pitt também lamentou ter recusado o papel de Neo. “Tomei a pílula vermelha”, brincou ele em 2020, referindo-se à escolha no filme entre ter clareza total ou permanecer na ignorância abençoada. “Eu venho de um lugar, talvez seja minha educação, [onde] se eu não entendi, então não era meu. Eu realmente acredito que [o papel] nunca foi meu. Era de outra pessoa."

Keanu Reeves acabou interpretando Neo, enquanto Pitt sugeriu durante a mesma entrevista que Matrix é apenas um dos filmes gigantes aos quais ele disse “não”. “Se estivéssemos fazendo um programa sobre os grandes filmes que deixei de lado, precisaríamos de duas noites”, brincou ele.

Will Smith em Matrix

Will Smith. Will Smith.

E apenas para enfatizar o fato de que poucos atores pareciam acreditar em Matrix, Will Smith também recusou o papel principal. Em 2019, Smith confirmou um rumor de longa data de que rejeitou o papel de Neo para fazer outro filme — muito menos adorado.

Em seu canal no YouTube, Smith lembrou que conheceu os diretores Lana e Lily Wachowski, mas teve dificuldade para entender suas ideias para o longa. “Então fiz Wild Wild West [em vez disso]”, confessou Smith, referindo-se ao notório flop de 1999 do qual ele passou mais de 20 anos lamentando. “Não tenho orgulho disso.”

Ele, no entanto, argumentou que não teria sido tão bom no papel quanto Reeves. “Keanu era perfeito, Laurence Fishburne era perfeito, então eu provavelmente teria bagunçado Matrix. Eu teria arruinado tudo, então fiz um favor a vocês."

Matt Damon em Avatar

-

Embora Matt Damon não tenha dito explicitamente que se arrepende de ter recusado o Avatar de James Cameron, ele menciona a decisão o suficiente para sugerir que ainda dói. Em 2007, Damon foi cortejado por Cameron com a promessa de não apenas estrelar o filme, mas também embolsar 10% da receita bruta do filme. Avatar acabou se tornando o filme de maior bilheteria da história. Ou seja: Damon perdeu cerca de US$ 200 milhões.

“Eu deixei mais dinheiro na mesa do que qualquer ator”, disse ele à GQ em 2019. Ele acrescentou que seu maior arrependimento é que pode ter sido sua única oportunidade de trabalhar com Cameron. “Ele trabalha tão raramente ... Percebi, ao ter que dizer não, que provavelmente estava passando a chance de algum dia trabalhar com ele."

Christina Applegate em Legalmente Loira

É difícil imaginar Elle Woods de Legalmente Loira com qualquer outra pessoa que não Reese Witherspoon. Mas na verdade foi Christina Applegate quem foi abordada pela primeira vez para interpretá-la. Applegate revelou em 2015 que recusou o papel por considerá-lo muito parecido com o personagem que interpretou no seriado de longa data Married ... with Children.

“Fiquei com medo de me repetir”, disse ela. “Que movimento estúpido foi aquele, certo? [Mas] Reese merecia isso. Ela fez um trabalho muito melhor do que eu jamais poderia.” Em uma estranha coincidência do destino, Witherspoon e Applegate acabaram interpretando as irmãs de Rachel de Jennifer Aniston em Friends.

Michael Keaton no Dia da Marmota

Assim como Legalmente Loira sem Reese Witherspoon, também é difícil imaginar o Dia da Marmota sem Bill Murray. Mas ele não foi a primeira escolha para o papel. Em vez disso, Michael Keaton foi abordado.

Em declarações à Entertainment Weekly em 2014, Keaton admitiu que leu o roteiro no início dos anos 90, mas "não entendeu". Sobre o personagem, Keaton disse: “Esse cara parece o tipo de jovem irônico que eu já interpretei — e acabou sendo ótimo. Mas você não pode fazer isso melhor do que Bill Murray fez.”

Josh Hartnett em Batman Begins

Josh Hartnett foi aberto sobre recusar um papel que teria transformado sua vida e carreira. Em 2015, ele admitiu que Christopher Nolan o havia procurado para interpretar Batman, mas esse medo fez com que ele recusasse o papel. “Eu estava tão focado em não ser rotulado e com tanto medo de ser considerado apenas uma coisa como ator”, disse ele à revista Playboy.

Ele percebeu que cometeu um erro quando Nolan escalou seu eventual Batman, Christian Bale, em seu sucessor de Batman Begins, The Prestige. “Decidi que [Batman] não era para mim. Então ele não queria me colocar no The Prestige. Eles não apenas contrataram seu Batman para isso, como também contrataram minha namorada [Scarlett Johansson] na época. Foi quando eu percebi que os relacionamentos haviam sido formados naquele primeiro filme do Batman, e eu deveria ter feito parte disso com Nolan, que eu achei incrivelmente legal e muito talentoso.”

Michelle Pfeiffer em O Silêncio dos Inocentes

No início dos anos 90, Michelle Pfeiffer recusou uma longa lista de papéis icôncos, de Thelma & Louise e Pretty Woman a Basic Instinct and Sleepless in Seattle. Embora ela tenha dito em 2017 que teve que recusar Thelma & Louise devido a um conflito de agenda, ela admitiu se arrepender de recusar O Silêncio dos Inocentes, o que significou que ela não pôde trabalhar com o falecido cineasta Jonathan Demme mais de uma vez.

Demme dirigiu Pfeiffer em Married to the Mob, de 1988, e sempre a imaginou para o papel da agente novata do FBI Clarice Starling. Mas Pfeiffer se arrependeu. “Eu estava apreensiva”, disse ela ao The New Yorker no início deste ano. “Havia tanta maldade naquele filme. Foi aquele mal que venceu no final. Fiquei desconfortável com aquele final. Eu não queria divulgar isso para o mundo.” Jodie Foster acabou ganhando um Oscar pelo papel.

Halle Berry em Speed

Halley Berry Halley Berry

Sandra Bullock tem que agradecer Halle Berry por 'acidentalmente' torná-la uma estrela. Ao promover a sequência de 2019, John Wick: Capítulo 3 - Parabellum, Berry admitiu que poderia ter estrelado ao lado de Keanu Reeves décadas antes, já que quase foi escalada para o thriller Speed.

“Foi-me oferecido Speed ​​antes de Sandra Bullock”, disse Berry ao Entertainment Tonight. “Eu estupidamente disse não. Mas em minha defesa, quando li o roteiro, o ônibus não saiu do estacionamento.”

Bullock acabou interpretando Annie, que tem a tarefa de dirigir um ônibus equipado com explosivos. Berry disse que se arrependeu de ter recusado o papel. “Eu vejo o filme e fico tipo, arrrghhh.”

Bruce Willis em Ghost

Bruce Willis Bruce Willis

Bruce Willis e Demi Moore eram um casal na época em que ambos receberam o roteiro do drama romântico Ghost em 1989 - mas apenas um deles acabou participando. Enquanto Moore estrelou ao lado de Patrick Swayze e Whoopi Goldberg no filme, que se tornou o filme de maior bilheteria de 1990, Willis achou todo o conceito confuso. Um homem morto tentando ajudar sua namorada em luto a seguir em frente enquanto, simultaneamente, resolve seu próprio assassinato?

“Eu simplesmente não entendi”, disse Willis ao The New York Times em 1996. “Eu disse:‘ Ei, o cara está morto. Como você vai ter um romance? Famosas últimas palavras.”

Eddie Murphy em Quem Incriminou Roger Rabbit

Eddie Murphy. Eddie Murphy.

O número de papéis famosos que Eddie Murphy desempenhou é quase tão longo quanto o número que ele recusou. Ele achou que Ghostbusters soava como “um crock” quando lhe foi oferecido no início dos anos 80, rejeitou a Hora do Rush em favor da esquecida comédia Holy Man e disse “não” para Driving Miss Daisy.

Um filme que ele teve dúvidas, entretanto, foi Who Framed Roger Rabbit, que originalmente queria o ator para o papel que acabou estrelado por Bob Hoskins. O filme — uma comédia de detetive que fundia live-action e animação — era um risco ousado para 1987, e Murphy não se convenceu disso.

“Eu estava tipo,‘ O quê? ’”, Disse ele em 2003. “Animação e pessoas que pareciam idiotas para mim. Agora, toda vez que vejo isso, me sinto um idiota.”