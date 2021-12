De Andy Williams a Mariah Carey: As músicas de Natal mais tocadas no mundo

O Natal é uma das datas do ano que mais envolve rituais -- decorar a casa, receber familiares e amigos, comer a ceia e as sobras no almoço são apenas algumas delas aqui no Brasil. No meio disso tudo, um ponto em especial não passa despercebido: as músicas feitas para a data. E, afinal, quais são as mais ouvidas no mundo todo? De acordo com dados do Spotify, a lista das mais populares tem desde Andy Williams até Ariana Grande, mostrando que há espaço para a trilha sonora de Natal a cada década.

Segundo as informações, compiladas pela plataforma alemã Statista, a música de Natal mais tocada no mundo todo é All I Want for Christmas is You, da cantora Mariah Carey. A música tem, ao todo, mais de 1 bilhão de plays globalmente, segundo os dados compilados até dia 15 de dezembro. Em segundo lugar, está Last Christmas, da banda Wham!, com 794 milhões de plays e, em terceiro lugar, Santa Tell Me, da cantora Ariana Grande, com 595 milhões de plays.

Outros nomes na lista são Justin Bieber (com a música Mistletoe) e Michael Bublé (com It's Beginning to Look a Lot Like Christmas).

Veja abaixo a lista completa: