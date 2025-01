Datas comemorativas de 2025: veja o calendário completo

O ano de 2025 promete ser melhor do que o ano anterior para aproveitar os feriados nacionais. Embora o número de feriados prolongados não seja tão alto quanto em anos anteriores, ainda haverá boas oportunidades para quem gosta de emendar folgas. Além disso, com alguns feriados caindo na segunda-feira ou na sexta-feira, será possível planejar viagens e momentos de lazer com antecedência.

Feriado nacional: veja o calendário de 2025 com as próximas datas

1º de janeiro: Confraternização Universal

O dia 1º de janeiro, feriado nacional desde 1949, é celebrado como a Confraternização Universal, marcando o início do ano. A data é reconhecida por sua importância global, sendo comemorada em diversos países ao redor do mundo, com festas e eventos de celebração da passagem de ano. No Brasil, as atividades são geralmente suspensas, proporcionando um momento de descanso e renovação para muitos. Em 2025, o feriado será em uma quarta-feira, o que pode gerar um recesso prolongado para algumas pessoas.

4 de março: Carnaval

O Carnaval é um dos feriados mais tradicionais do Brasil, e em 2025, a data será celebrada nos dias 3 e 4 de março (segunda e terça-feira). O Carnaval é amplamente comemorado, especialmente nas cidades com grandes desfiles de escolas de samba, como no Rio de Janeiro e em São Paulo, além das festas populares em várias outras regiões. O Carnaval, originado das celebrações pagãs na Europa, foi introduzido no Brasil no século XIX e se transformou em uma das maiores festas populares do mundo.

18 de abril: Sexta-feira Santa

A Sexta-feira Santa é um feriado cristão que marca a morte de Jesus Cristo na cruz, sendo um dia de reflexão e luto para os católicos. Em 2025, a data será comemorada no dia 18 de abril, uma sexta-feira. Este feriado, instituído em 1962, é parte da celebração da Semana Santa, que antecede a Páscoa. Tradicionalmente, as atividades de lazer e comércio são reduzidas, com muitas famílias participando de celebrações religiosas e outros atos de devoção.

21 de abril: Tiradentes

O feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril, é uma data histórica que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. O movimento, que buscava a independência do Brasil do domínio português, culminou com a prisão e execução de Tiradentes, tornando-o símbolo da luta pela liberdade. O feriado é celebrado desde 1890 e, em 2025, cairá em uma segunda-feira. É um momento de reflexão sobre a luta pela independência do país.

1º de maio: Dia do Trabalho

O Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, é um feriado nacional desde 1925 e é dedicado à valorização dos trabalhadores e às suas conquistas. A data remonta às manifestações operárias que ocorreram no final do século XIX, especialmente os protestos de Chicago, em 1886, que resultaram na morte de trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho. No Brasil, a data é marcada por atos e eventos voltados à defesa dos direitos dos trabalhadores, com destaque para as centrais sindicais e movimentos populares. Em 2025, o Dia do Trabalho cairá em uma quinta-feira.

19 de junho: Corpus Christi

Corpus Christi, celebrado em 19 de junho em 2025, é um feriado católico que homenageia o Corpo de Cristo, comemorando a presença real de Jesus na Eucaristia. A data foi instituída em 1264 pelo Papa Urbano IV, mas no Brasil, a celebração só se popularizou no século XX. Tradicionalmente, a data é marcada por procissões religiosas, com destaque para as cidades que realizam tapetes de flores e areia nas ruas. No Brasil, o feriado é geralmente facultativo, mas em muitos estados e cidades é considerado um dia de descanso e reflexão religiosa.

7 de setembro: Independência do Brasil

O dia 7 de setembro é considerado feriado nacional, de acordo com as leis nº 662, de 6 de abril de 1946, e nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. As atividades geralmente são suspensas nesta data desde 1949. Em 2025, o feriado cairá em um domingo. O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história, marcando a independência do Brasil do domínio português.

12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida

No dia 12 de outubro, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, uma data para lembrar da importância da que é considerada a padroeira do Brasil. A data foi estipulada durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ocorrida em 1953. O Dia de Nossa Senhora Aparecida é considerado feriado nacional, segundo a Lei n. 6.802/1980, oficializada em 1980 pelo presidente João Batista Figueiredo. Em 2025, o feriado cairá em um domingo.

2 de novembro: Finados

O Dia de Finados é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal. Em 2025, a data será comemorada em um domingo, no dia 2 de novembro. A data é dedicada a lembrar e rezar pelos entes falecidos, e é marcada por celebrações religiosas em cemitérios e igrejas em todo o Brasil.

15 de novembro: Proclamação da República

No dia 15 de novembro, é celebrada a Proclamação da República do Brasil, um dos feriados nacionais do mês de novembro. A data comemora a mudança do regime monárquico para o republicano, com a deposição do imperador Dom Pedro II. A Proclamação da República ocorreu em 1889 e, em 2025, o feriado cairá em um sábado.

20 de novembro: Dia da Consciência Negra

No dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra, que desde 2023 é feriado nacional, conforme a sanção da lei 14.759 pelo presidente Lula. A data remonta o momento da morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais representantes da resistência negra à escravidão no Brasil. Em 2025, o feriado será comemorado em uma quinta-feira.

25 de dezembro: Natal

O único feriado de dezembro é o Natal, no dia 25 de dezembro. Para as religiões cristãs, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do Cristianismo. Em 2025, o Natal será em uma quinta-feira.

Datas comemorativas de 2024

Janeiro

Mês de Janeiro - Mês mundial da religião

01 de Janeiro - Confraternização Universal

06 de Janeiro - Dia de Reis

09 de Janeiro - Dia do Fico

25 de Janeiro - Dia de São Paulo e aniversário da cidade de São Paulo

30 de Janeiro - Dia da Saudade

31 de Janeiro - Dia do Mágico

Fevereiro

1 de fevereiro: Dia do Publicitário

2 de fevereiro: Dia de Iemanjá

3 de fevereiro: Dia da Navegação do Rio São Francisco

4 de fevereiro: Dia Mundial do Câncer

5 de fevereiro: Dia Nacional da Mamografia

7 de fevereiro: Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas

13 de fevereiro: Dia Mundial do Rádio

10 de fevereiro: Dia do Atleta Profissional

16 de fevereiro: Dia do Repórter

Março

01 de março: Dia do Turismo Ecológico;

01 de março: Aniversário do Rio de Janeiro;

03 de março: Dia Mundial da Vida Selvagem;

4 de março: Carnaval (ponto facultativo na maior parte do Brasil)

04 de março: Dia Mundial da Obesidade;

05 de março: Dia Nacional da Música Clássica;

08 de março: Dia Internacional da Mulher

07 de março: Dia Nacional da Advocacia Pública;

09 de março: Dia Mundial do Rim;

10 de março: Dia de Combate ao Sedentarismo;

14 de março: Dia Nacional dos Animais;

15 de março: Dia da Escola

17 de março: Dia Mundial do Sono;

20 de março: Dia Mundial da Saúde Bucal;

20 de março: Início do Outuno

21 de março: Dia Internacional contra a Discriminação Racial;

21 de março: Dia Internacional da Síndrome de Down;

22 de março: Dia Mundial da Água;

24 de março: Domingo de Ramos;

25 de março: Dia da Constituição;

26 de março: Dia do Mercosul;

27 de março: Dia Mundial do Teatro;

28 de março: Quinta-feira Santa;

30 de março: Sábado de aleluia;

31 de março: Domingo de Páscoa;

Abril

1º de abril - Dia da Mentira

2 de abril - Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil

- 2 de abril - Dia Mundial da Conscientização do Autismo

7 de abril - Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola

7 de abril - Dia Mundial da Saúde

9 de abril - Dia Nacional da Biblioteca

13 de abril - Dia do Hino Nacional Brasileiro

18 de abril - Sexta-feira Santa (feriado)

18 de abril - Dia Nacional do Amigo

19 de abril - Dia dos Povos Indígenas

21 de abril - Tiradentes (feriado)

23 de abril - Descobrimento do Brasil

22 de abril - Dia do Planeta Terra

23 de abril - Dia Mundial do Livro

28 de abril - Dia Mundial da Educação

Maio

1º de maio – Dia do Trabalho (feriado)

1º de Maio – Dia Mundial do Trabalho

1º de maio — Dia da Literatura Brasileira

03 de Maio — Dia do Sol

5 de maio — Dia Mundial da Língua Portuguesa

5 de maio — Dia Nacional das Comunicações

6 de Maio — Dia Nacional da Matemática

8 de maio - Dia Nacional do Turismo

13 de maio - Dia da Abolição da Escravidão

14 de maio - Dia das Mães

15 de Maio — Dia Internacional da Família

24 de maio - Dia do Vestibulando

25 de maio - Dia Nacional da Adoção

Junho

1º de junho: Dia da Imprensa, Dia da Primeira Transmissão de TV no Brasil

03 de junho: Dia Mundial da Bicicleta

05 de junho: Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da Ecologia

08 de junho: Dia Mundial dos Oceanos, Dia do Citricultor

09 de junho: Dia da Imunização, Dia do Porteiro, Dia do Tenista

10 de junho: Dia da Língua Portuguesa, Dia da Marinha Brasileira, Dia do Educador Sanitário

12 de junho: Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, Dia do Correio Aéreo Nacional

13 de junho: Dia de Santo Antônio, Dia do Turista, Dia do Economista

14 de junho: Dia Mundial do Doador de Sangue

15 de junho: Dia do Paleontólogo, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

18 de junho: Dia do Químico, Dia da Imigração Japonesa

19 de junho: Corpus Christi (feriado)

19 de junho: Dia do Cinema Brasileiro

20 de junho: Dia Mundial do Refugiado, Dia Internacional do Surf

21 de junho: Dia Internacional do Yoga, Dia da Mídia, Dia Universal Olímpico

22 de junho: Dia do Aeroviário

24 de junho: Dia de São João

25 de junho: Dia Mundial do Marinheiro, Dia do Imigrante

26 de junho: Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, Dia do Meteorologista

27 de junho: Dia Nacional do Progresso

28 de junho: Dia Internacional do Orgulho Gay, Dia da Renovação Espiritual

Dia Internacional do Orgulho Gay, Dia da Renovação Espiritual 29 de junho: Dia de São Pedro, Dia de São Paulo, Dia do Papa, Dia do Pescador

30 de junho: Dia do Caminhoneiro

Julho

1 de julho: Dia da Vacina BCG

2 de julho: Dia do hospital, Dia do bombeiro brasileiro e Dia da Independência da Bahia

3 de julho: Dia nacional de combate à discriminação racial

4 de julho: Dia da independência dos Estados Unidos e Dia do operador de telemarketing

5 de julho: Fundação do Exército de Salvação, Dia mundial do biquíni e Dia Internacional do Cooperativismo (data móvel: comemorado no primeiro sábado de julho)

6 de julho: Dia da criação do IBGE e Dia mundial dos zoonoses

7 de julho: Dia mundial do chocolate

Dia mundial do chocolate 8 de julho: Dia nacional da ciência e do pesquisador, Aniversário de Ouro Preto, Dia do panificador e Dia mundial da alergia

9 de julho: Dia da revolução constitucionalista , Dia da criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Aniversário de Boa Vista

, Dia da criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Aniversário de Boa Vista 10 de julho: Dia do engenheiro de minas, Dia mundial da lei, Dia da pizza e Dia da saúde ocular

11 de julho: Dia mundial da população

12 de julho: Dia do engenheiro florestal

13 de julho: Dia do engenheiro de saneamento, Dia do cantor, Dia mundial do rock e Dia dos compositores e cantores sertanejos

Dia mundial do rock e Dia dos compositores e cantores sertanejos 14 de julho: Dia da liberdade de pensamento, Dia do engenheiro de aquicultura, Dia do propagandista de laboratório e Dia do administrador hospitalar

15 de julho: Dia do homem, Dia nacional dos clubes, Dia mundial das habilidades dos jovens e Dia nacional do pecuarista

16 de julho: Dia do comerciante e Dia Mundial da Cobra

17 de julho: Dia de proteção às florestas, ou Dia do Curupira, e Dia mundial do emoji

18 de julho: Dia internacional de Nelson Mandela e Dia do trovador

19 de julho: Dia da caridade e Dia nacional do futebol

20 de julho: Dia do amigo e internacional da amizade, Dia da chegada do homem à Lua (1969), Dia pan-americano do engenheiro e Dia nacional do biscoito

21 de julho: Dia nacional do garimpeiro

22 de julho: Dia mundial do cérebro e Dia do cantor lírico

23 de julho: Dia do guarda rodoviário

24 de julho: Dia nacional do suinocultor

25 de julho: Dia nacional do escritor, Dia da mulher negra latina e caribenha, Dia do colono, Dia do motorista, Dia mundial de prevenção do afogamento e Dia da imigração alemã no Brasil

26 de julho: Dia dos avós, Dia nacional do arqueólogo, Dia do recepcionista e Dia mundial de proteção aos manguezais

27 de julho: Dia mundial de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço, Dia do pediatra, Dia nacional da prevenção de acidentes do trabalho e Dia do motociclista

28 de julho: Dia mundial de luta contra as hepatites virais e Dia do agricultor

29 de julho: Dia internacional do tigre

30 de julho: Dia internacional da amizade, Dia mundial contra o tráfico de pessoas e Dia do cirurgião geral

31 de julho: Dia mundial do guarda florestal

Agosto

1 de agosto - Publicação do resultado do primeiro censo realizado no Brasil (150 anos); Dia do Poeta de Literatura de Cordel; Dia Mundial do Aleitamento Materno; Dia Nacional do Selo - dia da emissão do primeiro selo postal brasileiro; Dia Nacional do Maracatu - instituído inicialmente por lei estadual em Pernambuco desde 1997 (motivada pela data de morte do Mestre Luís de França), foi estendido a todo o país em 2017; Dia Internacional da Cerveja - (data móvel, na primeira sexta-feira de agosto) - comemoração internacional, que foi lançada em 2007 na cidade americana de São Francisco

- (data móvel, na primeira sexta-feira de agosto) - comemoração internacional, que foi lançada em 2007 na cidade americana de São Francisco 2 de agosto - Nascimento da escritora chilena Isabel Allende (80 anos); Morte do pintor, escultor e gravurista lituano radicado no Brasil Lasar Segall (65 anos) - um dos primeiros artistas modernistas a expor no Brasil.

3 de agosto - Transmissão da primeira peça radiofônica O lobo, de Eugen Walter, inaugurando o radioteatro (100 anos); Dia do Capoeirista - apesar de haver polêmicas sobre a definição dessa data, ela é referenciada em sites oficiais de órgãos federais e vários estados a incluíram em seus calendários.

- apesar de haver polêmicas sobre a definição dessa data, ela é referenciada em sites oficiais de órgãos federais e vários estados a incluíram em seus calendários. 4 de agosto - Dia do Padre - a celebração é feita na mesma data em que é lembrado o santo padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney .

- a celebração é feita na mesma data em que é lembrado o santo padroeiro dos sacerdotes, . 5 de agosto - Morte da atriz americana Marilyn Monroe (60 anos); Dia Nacional da Saúde ; Dia Nacional da Vigilância Sanitária ; morte do apresentador Jô Soares;

; ; morte do apresentador Jô Soares; 8 de agosto - Dia Nacional de Controle do Colesterol - data criada para a conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o acidente vascular cerebral.

- data criada para a conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o acidente vascular cerebral. 9 de agosto - Fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino por Bertha Lutz (100 anos); Dia Internacional dos Povos Indígenas - comemoração mundial, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução nº 49/214, de 23 de dezembro de 1994.

- comemoração mundial, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução nº 49/214, de 23 de dezembro de 1994. 10 de agosto - Dia dos Pais - (data móvel, no segundo domingo de agosto) comemoração extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering.

- (data móvel, no segundo domingo de agosto) comemoração extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering. 11 de agosto - Dia do Advogado ; Dia do Estudante e Dia do Pendura - comemorado por estudantes brasileiros de direito, que vão aos restaurantes, se fartam a valer e, depois, mandam "pendurar" a conta; tradição que tem suas raízes no império do Brasil, época em que os advogados possuíam muita notoriedade e os proprietários de estabelecimentos alimentícios terminavam por convidar os advogados e acadêmicos de direito para comemorarem a data em seus bares e restaurantes.

; Dia do Estudante e Dia do Pendura - comemorado por estudantes brasileiros de direito, que vão aos restaurantes, se fartam a valer e, depois, mandam "pendurar" a conta; tradição que tem suas raízes no império do Brasil, época em que os advogados possuíam muita notoriedade e os proprietários de estabelecimentos alimentícios terminavam por convidar os advogados e acadêmicos de direito para comemorarem a data em seus bares e restaurantes. 12 de agosto - Thomas Edison anuncia que inventou o fonógrafo (145 anos); Dia Internacional da Juventude; Dia Nacional das Artes; Dia Nacional dos Direitos Humanos.

14 de agosto - Dia de Combate à Poluição;

17 de agosto - Dia do Patrimônio Histórico Nacional - data em homenagem ao nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

- data em homenagem ao nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 19 de agosto - Dia Mundial da Fotografia ; Dia Nacional do Historiador; Dia Nacional do Ciclista; Dia Mundial Humanitário.

; Dia Nacional do Historiador; Dia Nacional do Ciclista; Dia Mundial Humanitário. 21 de agosto - Início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla - comemorada desde 1964, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância de práticas inclusivas e de respeito às diferenças, os direitos de cidadania e inclusão social de todos.

22 de agosto - Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália (80 anos); Dia do Folclore - nessa mesma data, no ano de 1846, a palavra folklore (em inglês) foi inventada pelo escritor inglês William John Thoms.

24 de agosto - Dia da Infância .

. 25 de agosto - Dia do Soldado - a data homenageia o dia do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 25 de agosto de 1803. Caxias é o patrono do Exército Brasileiro e ficou conhecido como "o Pacificador" após sufocar muitas rebeliões contra o Império.

- a data homenageia o dia do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 25 de agosto de 1803. Caxias é o patrono do Exército Brasileiro e ficou conhecido como "o Pacificador" após sufocar muitas rebeliões contra o Império. 26 de agosto - Dia Internacional da Igualdade Feminina - dia de aprovação da 19ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que instituiu o sufrágio feminino.

- dia de aprovação da 19ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que instituiu o sufrágio feminino. 27 de agosto - Dia Nacional do Psicólogo .

. 28 de agosto - Dia do Avicultor .

. 29 de agosto - Dia Nacional de Combate ao Fumo - comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei nº 7.488, de 11 de junho de 1986; Dia Nacional da Visibilidade; Dia Mundial Contra Testes Nucleares; Dia do Gamer .

- comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei nº 7.488, de 11 de junho de 1986; Dia Nacional da Visibilidade; Dia Mundial Contra Testes Nucleares; . 30 de agosto - Dia Internacional das Nações Unidas para as Vítimas de Desaparecimentos Forçados; Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla.

31 de agosto - Thomas Edison patenteia seu projetor de filmes (125 anos).

Setembro

1 de setembro - Dia do profissional de educação física, Dia da bailarina e Dia do médico endocrinologista

Dia do profissional de educação física, Dia da bailarina e Dia do médico endocrinologista 2 de setembro - Dia do florista e Dia do repórter fotográfico

Dia do florista e Dia do repórter fotográfico 3 de setembro - Dia do biólogo, Dia do guarda civil e Dia das organizações populares

- 4 de setembro - Dia da promulgação da Lei Eusébio de Queirós e Dia mundial do taekwondo

5 de setembro - Dia da Amazônia, Aniversário da emancipação do Amazonas, Dia do irmão, Dia do oficial de farmácia do Brasil, Dia internacional da caridade, Dia da raça e Dia nacional de conscientização e divulgação da fibrose cística

- Dia da Amazônia, Aniversário da emancipação do Amazonas, Dia do irmão, Dia do oficial de farmácia do Brasil, Dia internacional da caridade, Dia da raça e Dia nacional de conscientização e divulgação da fibrose cística 7 de setembro - Dia da independência do Brasil (feriado nacional)

8 de setembro - Dia mundial da alfabetização, Aniversário de Vitória (ES), Aniversário de São Luís (MA), Dia nacional de luta por medicamento, Dia mundial da fisioterapia e Dia mundial da fibrose cística

- Dia mundial da alfabetização, Aniversário de Vitória (ES), Aniversário de São Luís (MA), Dia nacional de luta por medicamento, Dia mundial da fisioterapia e Dia mundial da fibrose cística 9 de setembro - Dia do administrador, Dia do médico veterinário, Dia do cachorro-quente e Dia da velocidade

- Dia do administrador, Dia do médico veterinário, Dia do cachorro-quente e Dia da velocidade 10 de setembro - Dia mundial de prevenção ao suicídio e Dia do gordo

- Dia mundial de prevenção ao suicídio e Dia do gordo 11 de setembro - Dia nacional do Cerrado e Dia do árbitro esportivo

- Dia nacional do Cerrado e Dia do árbitro esportivo 12 de setembro - Dia nacional da recreação, Dia internacional da cooperação sul-sul, Dia do operador de rastreamento e Dia do médico urologista

- Dia nacional da recreação, Dia internacional da cooperação sul-sul, Dia do operador de rastreamento e Dia do médico urologista 13 de setembro - Dia do programador (data móvel: comemorado no dia 13 de setembro, ou 12 nos anos bissextos), Dia do agrônomo, Dia mundial da sepse, Dia nacional de luta dos acidentados por fontes radioativas e Dia nacional da cachaça

- Dia do programador (data móvel: comemorado no dia 13 de setembro, ou 12 nos anos bissextos), Dia do agrônomo, Dia mundial da sepse, Dia nacional de luta dos acidentados por fontes radioativas e Dia nacional da cachaça 14 de setembro - Dia do frevo e Dia da cruz

- Dia do frevo e Dia da cruz 15 de setembro - Dia do musicoterapeuta, Dia do cliente, Dia internacional da democracia e Dia mundial de conscientização sobre linfomas

- Dia do musicoterapeuta, Dia do cliente, Dia internacional da democracia e Dia mundial de conscientização sobre linfomas 16 de setembro - Dia internacional para a preservação da camada de ozônio, Dia do caminhoneiro, Dia nacional de combate e prevenção à trombose, Aniversário da Emancipação de Alagoas

- Dia internacional para a preservação da camada de ozônio, Dia do caminhoneiro, Dia nacional de combate e prevenção à trombose, Aniversário da Emancipação de Alagoas 17 de setembro - Dia da compreensão mundial, Dia nacional do transportador rodoviário de carga e Dia mundial da segurança do paciente

- Dia da compreensão mundial, Dia nacional do transportador rodoviário de carga e Dia mundial da segurança do paciente 18 de setembro - Dia dos símbolos nacionais, Dia oficial da televisão e Dia nacional de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma

- Dia dos símbolos nacionais, Dia oficial da televisão e Dia nacional de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma 19 de setembro - Dia nacional do teatro, Dia do ortopedista, Dia do comprador, Dia internacional de atenção aos acidentes ofídicos, Dia nacional do educador social e Dia mundial pela limpeza da água

- Dia nacional do teatro, Dia do ortopedista, Dia do comprador, Dia internacional de atenção aos acidentes ofídicos, Dia nacional do educador social e Dia mundial pela limpeza da água 20 de setembro - Revolução Farroupilha (Dia do gaúcho), Dia do engenheiro químico, Dia do funcionário municipal e Dia do baterista

- Revolução Farroupilha (Dia do gaúcho), Dia do engenheiro químico, Dia do funcionário municipal e Dia do baterista 21 de setembro - Dia da árvore, Dia nacional de luta da pessoa com deficiência, Dia mundial da doença de Alzheimer, Dia internacional da paz, Dia do adolescente, Dia do fazendeiro, Dia dos tios e Dia mundial do doador de medula óssea (data móvel: comemorado no 3.º sábado de setembro)

- Dia da árvore, Dia nacional de luta da pessoa com deficiência, Dia mundial da doença de Alzheimer, Dia internacional da paz, Dia do adolescente, Dia do fazendeiro, Dia dos tios e Dia mundial do doador de medula óssea (data móvel: comemorado no 3.º sábado de setembro) 22 de setembro - Início da primavera/Equinócio de primavera (data móvel: comemorado no dia 22 ou 23 de setembro), Dia do contador, Dia mundial sem carro, Dia nacional do atleta paralímpico, Dia da juventude do Brasil, Dia nacional da saúde de adolescentes e jovens, Dia nacional de defesa da fauna, Dia mundial da leucemia mieloide crônica e Dia da banana

- Início da primavera/Equinócio de primavera (data móvel: comemorado no dia 22 ou 23 de setembro), Dia do contador, Dia mundial sem carro, Dia nacional do atleta paralímpico, Dia da juventude do Brasil, Dia nacional da saúde de adolescentes e jovens, Dia nacional de defesa da fauna, Dia mundial da leucemia mieloide crônica e Dia da banana 23 de setembro - Dia dos filhos, Dia internacional das línguas de sinais, Dia internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças, Dia nacional dos profissionais de nível técnico, Dia do técnico industrial, Dia do técnico em edificações, Dia do sorvete, Dia de combate ao estresse e Dia do soldador

- Dia dos filhos, Dia internacional das línguas de sinais, Dia internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças, Dia nacional dos profissionais de nível técnico, Dia do técnico industrial, Dia do técnico em edificações, Dia do sorvete, Dia de combate ao estresse e Dia do soldador 24 de setembro - Dia do coração, Dia do mototaxista (SP) e Dia de Yom Kipur (em 2023, tem início ao pôr do sol do dia 24 e termina ao entardecer do dia 25)

- Dia do coração, Dia do mototaxista (SP) e Dia de Yom Kipur (em 2023, tem início ao pôr do sol do dia 24 e termina ao entardecer do dia 25) 25 de setembro - Dia nacional do trânsito, Dia internacional do farmacêutico, Dia do rádio e da radiofusão e Dia marítimo mundial (data móvel: comemorado na última semana de setembro)

- Dia nacional do trânsito, Dia internacional do farmacêutico, Dia do rádio e da radiofusão e Dia marítimo mundial (data móvel: comemorado na última semana de setembro) 26 de setembro - Dia ;nacional dos surdos, Dia internacional para a eliminação total das armas nucleares, Dia interamericano das relações públicas e Dia dos primos

- Dia ;nacional dos surdos, Dia internacional para a eliminação total das armas nucleares, Dia interamericano das relações públicas e Dia dos primos 27 de setembro - Dia nacional de doação de órgãos e tecidos, Dia mundial do turismo, Dia nacional do turismólogo e dos profissionais do turismo, Dia nacional dos vicentinos, Dia do hidrógrafo e Dia do encanador

- Dia nacional de doação de órgãos e tecidos, Dia mundial do turismo, Dia nacional do turismólogo e dos profissionais do turismo, Dia nacional dos vicentinos, Dia do hidrógrafo e Dia do encanador 28 de setembro - Dia mundial de luta contra a raiva, Dia internacional do acesso universal à informação, Dia do Hidrógrafo

- Dia mundial de luta contra a raiva, Dia internacional do acesso universal à informação, Dia do Hidrógrafo 29 de setembro - Dia mundial do petróleo, Dia internacional de conscientização sobre perda e desperdício de alimentos, Dia mundial do coração e Dia do anunciante

- Dia mundial do petróleo, Dia internacional de conscientização sobre perda e desperdício de alimentos, Dia mundial do coração e Dia do anunciante 30 de setembro - Dia da secretária, Dia nacional do jornaleiro, Dia mundial do tradutor e Dia internacional da tradução

Outubro

01 de outubro – Dia Internacional da Música

01 de outubro – Dia do Idoso

03 de outubro – Dia Mundial do Dentista

03 de outubro — Dia da Abelha

04 de outubro — Dia da Natureza

09 de outubro – Dia do Atletismo

09 de outubro – Dia do Correio

11 de outubro – Fundação do Mato Grosso do Sul

12 de outubro – Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

13 de outubro — Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

15 de outubro - Dia do Professor

16 de outubro - Dia Mundial da Alimentação

17 de outubro - Dia Nacional da Vacinação

18 de outubro — Dia do Médico

23 de outubro – Dia da Força Aérea Brasileira

24 de outubro - Dia da ONU

25 de outubro – Dia internacional contra a exploração da mulher

29 de outubro - Dia Nacional do Livro

28 de outubro - Dia do Servidor Público

31 de outubro – Dia Nacional da Poesia

Novembro

02 de Novembro - Finados (feriado nacional)

14 de Novembro - Dia do Bandeirante

14 de Novembro - Dia mundial da Alfabetização

15 de Novembro - Proclamação da Republica (feriado nacional)

19 de Novembro - Dia da Bandeira

20 de Novembro - Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

27 de Novembro - Dia Nacional do Combate ao Câncer

Dezembro