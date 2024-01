Critics Choice Awards: veja onde assistir às séries vencedoras do prêmio

No último domingo, 14 de janeiro, houve a entrega de estatuetas do Critics Choice Awards, prêmio que é visto pela indústria cinematográfica como um "aquecimento" para o Oscar e realizado pela maior associação de críticos da América do Norte.

Séries como "Succession", "O Urso", "Treta", entre outros fazem parte da lista de vencedores.

Foram, ao todo, 33 categorias do Critics Choice Awards, sendo 12 dedicadas a séries.

Abaixo, a EXAME POP separou uma lista de onde assistir às vencedoras do Critics Choice Awards de 2024. Confira:

Onde assistir às séries vencedoras do Critics Choice Awards ?

Succession

Sinopse: Acompanhe a história da família Roy, composta por Logan e seus quatro filhos, que controla um dos maiores conglomerados de meios de comunicação e entretenimento do mundo.

Onde assistir: HBO Max

The Crown

Sinopse: Inspirada em acontecimentos reais, esta série de ficção dramatiza a vida da rainha Elizabeth II e os eventos políticos e pessoais que moldaram seu reinado.

Onde assistir: Netflix

The Bear

Sinopse: Carmy luta para transformar a lanchonete da família e a si mesmo enquanto trabalha ao lado de uma equipe rude e difícil que acaba se revelando como sua família escolhida.

Onde assistir: Star+ e Hulu

Treta

Sinopse: Um incidente no trânsito desperta a fúria e os impulsos mais sombrios de dois desconhecidos: um empreiteiro falido e uma empresária frustrada.

Onde assistir: Star+ e Hulu

Only Murders in the Building

Sinopse: Três estranhos que compartilham uma obsessão pelo gênero true crime e que, de repente, se veem envolvidos em um crime na vida real.

Onde assistir: Star+

Scott Pilgrim: A Série

Sinopse: Scott Pilgrim leva uma vida simples e tranquila. Até que ele conhece uma garota de cabelos coloridos, se apaixona e tudo vira um caos.

Onde assistir: Netflix