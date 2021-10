Criança se recusa a tirar máscara e ganha R$ 215 mil por 'boa conduta'

Mason Peoples, de 6 anos, leva o que sua mãe diz muito a sério. Quando chegou o dia da fotografia na escola primária nos Estados Unidos, o aluno da primeira série colocou sua camiseta favorita e praticou seu melhor sorriso para aquela manhã. Mas o que sua mãe, Nicole Peoples, não esperava, era que seu filho se negasse a tirar a máscara para a foto.

"Tivemos uma coversa muito séria sobre a importância do uso das máscaras quando as aulas voltaram. Como ele sabe que a doença pode ser transmitida caso ele não use, Mason se certifica de estar sempre com ela", afirmou Nicole.

As máscaras são obrigatórias na escola de Mason. O fotógrafo disse que não haveria problema em tirar a máscara para bater a foto, mas ele educadamente recusou. “Eu disse 'não, obrigado, minha mãe me disse que eu não posso'”, afirmou Mason à CNN.

Nicole compartilhou a história no Facebook, onde acabou viralizando entre seus amigos e outros usuários da plataforma.

Muitas pessoas queriam fazer algo legal para Mason ou comprar um presente para ele, então ela abriu uma página no GoFundMe com uma meta de US$ 7. Até o momento, Mason arrecadou mais de US$ 39 mil, algo em torno de 215 mil reais. Sua mãe afirmou que o dinheiro será destinado para o fundo da faculdade que Mason decidir fazer no futuro.

Nicole afirmou que usar máscaras e não se socializar com os amigos é difícil para as crianças, mas seus filhos entendem que isso é importante. Ela disse que seu avô, que a criou, faleceu em janeiro em decorrência da covid-19.

"Ele foi uma parte muito significativa de nossa vida, então Mason foi impactado", disse Peoples. "Essa experiência realmente faz Mason querer usar sua máscara e saber que ela está protegendo não só ele, mas outras pessoas ao seu redor."

Quando Nicole viu a foto, ela disse que sabia que teria que comprá-la. "Mesmo com a máscara dava para ver aquele brilho nos olhos dele. Nós temos uma parede onde colocamos todos os nossos retratos de família, e essa foto definitivamente ficará bem no centro”, afirmou.