Corpo da atriz Léa Garcia é velado no Theatro Municipal do Rio

O corpo da atriz Léa Garcia foi velado neste sábado, 19, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia foi aberta ao público.

Léa Garcia morreu na terça-feira, 15, de infarto, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde seria homenageada com o troféu Oscarito, a mais tradicional honraria concedida, desde 1990, pelo Festival de Cinema da cidade.

Ao lado de nomes como Ruth de Souza e Zezé Motta, Léa Garcia foi uma das primeiras atrizes negras da televisão brasileira. A artista tinha no currículo mais de 100 produções, incluindo cinema, teatro e televisão, além de uma série de premiações.

O corpo da atriz será sepultado no Cemitério São João Batista, na Zona Sul do Rio.

Carreira

Léa Garcia tem mais de 70 anos de carreira. Ao longo dessa trajetória colecionou mais de 100 produções, e teve um papel fundamental para mudar o estigma de atrizes negras no Brasil. Antes de ser homenageada no Festival de Gramado, foi tema de uma biografia de Julio Claudio da Silva, autor do livro Entre Mira, Serafina, Rosa e Tia Neguita: A Trajetória e o Protagonismo de Léa Garcia.

A atriz estava afastada dos papéis em filmes e novelas desde “A História de Ester”, novela da Record TV que teve seu último episódio em abril de 2010. Recentemente fui convidada a voltar para um papel em “Renascer”, com a personagem Chica da Silva, empregada doméstica da casa de José Inocêncio, protagonizado por Marcos Palmeira.

As gravações estão previstas para outubro deste ano, e o remake da TV Globo vai ao ar em janeiro de 2024.