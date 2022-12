Copa do Mundo: com fama de pé-frio, Drake faz aposta milionária na vitória da Argentina

Daqui a pouco, Argentina e França entram em campo para disputar a final da Copa do Mundo de 2022. E tem gente apostando alto na vitória da seleção de Messi.

O rapper americano Drake viralizou após postar em suas redes sociais que apostou nada menos que cerca de um milhão de dólares na vitória da seleção argentina.

Mais cedo, Drake também postou um vídeo dizendo que iria torcer pela seleção albiceleste.

Se o palpite do cantor se tornar realidade, Drake pode ganhar o triplo do valor investido, cerca de 2,75 milhões de dólares.

Mas, se manter a tradição, a probabilidade de Drake lucrar tudo isso é baixa. O cantor tem fama de pé frio. Em fevereiro deste ano, o artista canadense sofreu um prejuízo de cerca 275 mil dólares com a derrota de Jorge Masvidal para Colby Covington no UFC.

A "maldição" de Drake já fez vítimas até no tênis, quando Serena Williams perdeu parara italiana Roberta Vinci no US Open, na ocasião o rapper estava na arquibancanda torcendo por Williams.

